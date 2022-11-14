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Канадский производитель верхней и спортивной одежды Helly Hansen ушел из России

Его местные топ-менеджеры собираются открыть бутики под новым брендом
Маргарита Соболь
У Helly Hansen, которая занимается производством верхней и спортивной одежды (пуховиков, экипировки для парусного спорта, горных лыж и проч.), в России было 48 магазинов, из которых семь работали по франшизе / instagram.com/hellyhansen

Helly Hansen приняла решение свернуть свой бизнес в России. По данным «СПАРК-Интерфакса», в конце августа новыми владельцами ООО «Хелли Хансен» вместо Helly Hansen Russia AS стали его топ-менеджеры – генеральный директор Игорь Роганович и юрист Андрей Карасев. Сама компания в октябре переименована в «Ритейл РЦ».

Запрос в Canadian Tire Corp, которой принадлежат права на бренд, остался без ответа. Роганович информацию о сделке подтвердил. Ее детали не раскрываются. Опрошенные «Ведомостями» эксперты допускают, что сделка была безденежной. В частности, глава ритейл-департамента CBRE Марина Малахатько полагает, что сумма сделки, если таковая существовала, была символической.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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