Канадский производитель верхней и спортивной одежды Helly Hansen ушел из России

Канадский производитель верхней и спортивной одежды Helly Hansen ушел из РоссииЕго местные топ-менеджеры собираются открыть бутики под новым брендом
Helly Hansen приняла решение свернуть свой бизнес в России. По данным «СПАРК-Интерфакса», в конце августа новыми владельцами ООО «Хелли Хансен» вместо Helly Hansen Russia AS стали его топ-менеджеры – генеральный директор Игорь Роганович и юрист Андрей Карасев. Сама компания в октябре переименована в «Ритейл РЦ».
Запрос в Canadian Tire Corp, которой принадлежат права на бренд, остался без ответа. Роганович информацию о сделке подтвердил. Ее детали не раскрываются. Опрошенные «Ведомостями» эксперты допускают, что сделка была безденежной. В частности, глава ритейл-департамента CBRE Марина Малахатько полагает, что сумма сделки, если таковая существовала, была символической.
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