Французская FM Logistic нашла покупателя на часть своих активов в Подмосковье

По словам собеседников «Ведомостей», речь идет о логопарке на 109 000 кв. м в Чехове и аналогичном объекте на 152 000 кв. м в районе Ступина. Сама сделка пройдет по схеме sale-leaseback, т. е. FM Logistic после продажи объектов останется их арендатором, уточняют они. По их словам, компании уже подписали договор купли-продажи, а сами логистические комплексы после завершения всех процессов планируется внести в фонд под управлением УК Parus Asset Management (занимается управлением фондами недвижимости и продажей их паев инвесторам). Его представитель от комментариев отказался. Представители Central Properties, FM Logistic и NF Group, которую участники рынка называют консультантом сделки, на запрос «Ведомостей» не ответили.