Французская FM Logistic нашла покупателя на часть своих активов в Подмосковье

Французская FM Logistic нашла покупателя на часть своих активов в ПодмосковьеДва ее склада приобретет инвесткомпания Central Properties
Инвесткомпания Central Properties договаривается с французским логистическим оператором FM Logistic о приобретении у него двух складских комплексов общей площадью свыше 200 000 кв. м на юге Подмосковья. Об этом рассказали два консультанта, работавшие с участниками потенциальной сделки. Эту информацию подтвердил источник, близкий к одному из них.
По словам собеседников «Ведомостей», речь идет о логопарке на 109 000 кв. м в Чехове и аналогичном объекте на 152 000 кв. м в районе Ступина. Сама сделка пройдет по схеме sale-leaseback, т. е. FM Logistic после продажи объектов останется их арендатором, уточняют они. По их словам, компании уже подписали договор купли-продажи, а сами логистические комплексы после завершения всех процессов планируется внести в фонд под управлением УК Parus Asset Management (занимается управлением фондами недвижимости и продажей их паев инвесторам). Его представитель от комментариев отказался. Представители Central Properties, FM Logistic и NF Group, которую участники рынка называют консультантом сделки, на запрос «Ведомостей» не ответили.
FM Logistic – одна из крупнейших логистических компаний в мире, которая работает в России на протяжении 25 лет. Ее выручка на российском рынке за прошлый год составила 1,38 млрд евро, прибыль – 38,8 млн евро. Общий портфель – 22 складских комплекса общей площадью 816 000 кв. м. Один из них – логопарк на 110 000 кв. м в подмосковном Дмитрове в 2021 г. также хотела купить Central Properties, но тогда сторонам не удалось договориться об условиях сделки. Позже данным объектом заинтересовался «ВТБ капитал», сообщала газета «Коммерсантъ».