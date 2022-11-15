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Французская FM Logistic нашла покупателя на часть своих активов в Подмосковье

Два ее склада приобретет инвесткомпания Central Properties
Дарья Молоткова Антон Филатов
FM Logistic – одна из крупнейших логистических компаний в мире, которая работает в России на протяжении 25 лет / Андрей Гордеев / Ведомости

Инвесткомпания Central Properties договаривается с французским логистическим оператором FM Logistic о приобретении у него двух складских комплексов общей площадью свыше 200 000 кв. м на юге Подмосковья. Об этом рассказали два консультанта, работавшие с участниками потенциальной сделки. Эту информацию подтвердил источник, близкий к одному из них.

По словам собеседников «Ведомостей», речь идет о логопарке на 109 000 кв. м в Чехове и аналогичном объекте на 152 000 кв. м в районе Ступина. Сама сделка пройдет по схеме sale-leaseback, т. е. FM Logistic после продажи объектов останется их арендатором, уточняют они. По их словам, компании уже подписали договор купли-продажи, а сами логистические комплексы после завершения всех процессов планируется внести в фонд под управлением УК Parus Asset Management (занимается управлением фондами недвижимости и продажей их паев инвесторам). Его представитель от комментариев отказался. Представители Central Properties, FM Logistic и NF Group, которую участники рынка называют консультантом сделки, на запрос «Ведомостей» не ответили.

FM Logistic – одна из крупнейших логистических компаний в мире, которая работает в России на протяжении 25 лет. Ее выручка на российском рынке за прошлый год составила 1,38 млрд евро, прибыль – 38,8 млн евро. Общий портфель – 22 складских комплекса общей площадью 816 000 кв. м. Один из них – логопарк на 110 000 кв. м в подмосковном Дмитрове в 2021 г. также хотела купить Central Properties, но тогда сторонам не удалось договориться об условиях сделки. Позже данным объектом заинтересовался «ВТБ капитал», сообщала газета «Коммерсантъ».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных