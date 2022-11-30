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MR Group хочет продать еще один крупный проект

Жилой комплекс на севере Москвы может построить региональный девелопер «Брусника»
Дарья Молоткова
Покупка участка в Огородном проезде может обойтись «Бруснике» примерно в 9–10 млрд руб. / Андрей Гордеев / Ведомости

Региональный девелопер «Брусника» ведет переговоры с компанией MR Group о покупке участка площадью 6,9 га, расположенного в Огородном проезде на севере Москвы. Об этом «Ведомостям» рассказали два консультанта, работавших с участниками потенциальной сделки. Это подтверждается и данными «СПАРК-Интерфакса». Там сказано, что 25 ноября участники основного юридического лица «Брусники» – «Брусника. Строительство и девелопмент» – одобрили покупку всей доли УК «МР капитал» в фирме «Т-холдинг» (99,9%). Именно ей и принадлежат порядка 10 доменов, связанных с проектом в Огородном проезде, в частности «жкогородный20.рф», «ogorodny20.ru» и проч. На этом месте должно появиться около 280 000 кв. м недвижимости, которая включит в себя жилье, объекты инфраструктуры и коммерческой недвижимости, говорят собеседники «Ведомостей».

Представитель «Брусники» на запрос «Ведомостей» не ответил. Представитель MR Group от комментариев отказался. Так же поступили и в Nikoliers, которую участники рынка называют консультантом данной сделки.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных