MR Group хочет продать еще один крупный проект

Региональный девелопер «Брусника» ведет переговоры с компанией MR Group о покупке участка площадью 6,9 га, расположенного в Огородном проезде на севере Москвы. Об этом «Ведомостям» рассказали два консультанта, работавших с участниками потенциальной сделки. Это подтверждается и данными «СПАРК-Интерфакса». Там сказано, что 25 ноября участники основного юридического лица «Брусники» – «Брусника. Строительство и девелопмент» – одобрили покупку всей доли УК «МР капитал» в фирме «Т-холдинг» (99,9%). Именно ей и принадлежат порядка 10 доменов, связанных с проектом в Огородном проезде, в частности «жкогородный20.рф», «ogorodny20.ru» и проч. На этом месте должно появиться около 280 000 кв. м недвижимости, которая включит в себя жилье, объекты инфраструктуры и коммерческой недвижимости, говорят собеседники «Ведомостей».