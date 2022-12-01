Нефтяники обсудили с властями снижение рентабельности АЗС

Он добавил, что с начала 2022 г. наблюдается значительный рост затрат розничных сбытовых организаций (АЗС). В условиях изменений расчета демпфера на бензин осенью 2022 г. и планового снижения выплат в рамках этого механизма с 2023 г. уровень маржи переработки будет падать, что сделает нерентабельной работу отдельных сбытовых объектов, отмечает собеседник «Ведомостей». Второй источник утверждает, что «многие АЗС уже работают практически с нулевой рентабельностью».