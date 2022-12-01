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Нефтяники обсудили с властями снижение рентабельности АЗС

Цены на топливо растут ниже уровня инфляции
Василий Милькин Дарья Савенкова
На АЗС наблюдается плавный рост цен / Максим Стулов / Ведомости

Нефтяные компании обсудили с регуляторами меры повышения рентабельности работы розничных сетей. Об этом рассказали «Ведомостям» два источника в нефтяных компаниях. По словам собеседников, в ноябре в Минэнерго состоялось совещание по ситуации на розничном рынке топлива, в котором приняли участие представители крупных нефтяных компаний. «Министерство провело обсуждение с заинтересованными нефтяными компаниями по вопросу неухудшения финансово-экономического положения розничных сетей и недопущения дефицита топлива на внутреннем рынке», – сказал один из источников.

Он добавил, что с начала 2022 г. наблюдается значительный рост затрат розничных сбытовых организаций (АЗС). В условиях изменений расчета демпфера на бензин осенью 2022 г. и планового снижения выплат в рамках этого механизма с 2023 г. уровень маржи переработки будет падать, что сделает нерентабельной работу отдельных сбытовых объектов, отмечает собеседник «Ведомостей». Второй источник утверждает, что «многие АЗС уже работают практически с нулевой рентабельностью».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных