Нефтяники обсудили с властями снижение рентабельности АЗС

Нефтяники обсудили с властями снижение рентабельности АЗСЦены на топливо растут ниже уровня инфляции
Нефтяные компании обсудили с регуляторами меры повышения рентабельности работы розничных сетей. Об этом рассказали «Ведомостям» два источника в нефтяных компаниях. По словам собеседников, в ноябре в Минэнерго состоялось совещание по ситуации на розничном рынке топлива, в котором приняли участие представители крупных нефтяных компаний. «Министерство провело обсуждение с заинтересованными нефтяными компаниями по вопросу неухудшения финансово-экономического положения розничных сетей и недопущения дефицита топлива на внутреннем рынке», – сказал один из источников.
Он добавил, что с начала 2022 г. наблюдается значительный рост затрат розничных сбытовых организаций (АЗС). В условиях изменений расчета демпфера на бензин осенью 2022 г. и планового снижения выплат в рамках этого механизма с 2023 г. уровень маржи переработки будет падать, что сделает нерентабельной работу отдельных сбытовых объектов, отмечает собеседник «Ведомостей». Второй источник утверждает, что «многие АЗС уже работают практически с нулевой рентабельностью».