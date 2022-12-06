Россия меняет направления поставки нефтепродуктов

Компании из России в сентябре 2022 г. нарастили поставки нефтепродуктов в страны Ближнего Востока и Азии примерно вдвое по сравнению с аналогичным периодом 2021 г. Об этом свидетельствуют данные исследования консалтинговой компании Б1 (бывшая EY в РФ), подготовленного для «Ведомостей».