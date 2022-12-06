Россия меняет направления поставки нефтепродуктов

Россия меняет направления поставки нефтепродуктовРастут объемы экспорта мазута в дружественные страны
Компании из России в сентябре 2022 г. нарастили поставки нефтепродуктов в страны Ближнего Востока и Азии примерно вдвое по сравнению с аналогичным периодом 2021 г. Об этом свидетельствуют данные исследования консалтинговой компании Б1 (бывшая EY в РФ), подготовленного для «Ведомостей».
В исследовании Б1 со ссылкой на данные Vortexa указывается, что поставки нефтепродуктов в дружественные страны, не вводившие санкции против России, выросли с 820 000 барр./сутки в январе 2022 г. до 1,42 млн барр./сутки в сентябре.
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