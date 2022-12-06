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Россия меняет направления поставки нефтепродуктов

Растут объемы экспорта мазута в дружественные страны
Дарья Савенкова
Растут объемы экспорта в Турцию, ОАЭ, Египет, Саудовскую Аравию, Сингапур, Малайзию, Индию и Китай / Mike Hutchings / Reuters

Компании из России в сентябре 2022 г. нарастили поставки нефтепродуктов в страны Ближнего Востока и Азии примерно вдвое по сравнению с аналогичным периодом 2021 г. Об этом свидетельствуют данные исследования консалтинговой компании Б1 (бывшая EY в РФ), подготовленного для «Ведомостей».

В исследовании Б1 со ссылкой на данные Vortexa указывается, что поставки нефтепродуктов в дружественные страны, не вводившие санкции против России, выросли с 820 000 барр./сутки в январе 2022 г. до 1,42 млн барр./сутки в сентябре.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных