«Росгеология» в 2022 году увеличила выручку от разведки металлов и угля на 7%Но в следующем году рост в этом секторе, скорее всего, замедлится
Рост выручки от геологоразведки твердых полезных ископаемых (ТПИ) у госхолдинга «Росгеология» в 2022 г., по предварительным данным, составил 7%. Об этом рассказал журналистам генеральный директор компании Сергей Горьков на брифинге 26 декабря. Абсолютных цифр он не назвал. В первую очередь росла выручка по геологоразведочным работам (ГРР) для проектов в полиметаллических рудах — это медь, цинк, золото, серебро и другие, пояснил он.
В этом году госхолдинг инвестировал в оборудование для разведки ТПИ 2 млрд руб. – «исторически рекордный объем», сказал Горьков. Общая инвестпрограмма компании по итогам года составила 6,5 млрд руб.
По ГРР в нефтегазовом секторе Горьков конкретные цифры не назвал, но сказал, что по объему разведки в нем в 2022 г. будет плюс. По его словам, небольшие нефтяные компании снижали объемы геологоразведки либо переносили проекты, но это перекрывалось увеличением объемов ГРР у госкомпаний. «Росгеология», например, производила в этом году геологоразведку для «Газпрома» уже из плана 2023 г., отмечает он.
В целом в 2022 г. «Росгеология» ожидает снижения выручки на 4%, до 26 млрд руб., из-за переноса ряда геологоразведочных проектов в нефтегазовом секторе на следующий год.
Рост выручки в секторе геологоразведки ТПИ в 2023 г. замедлится: может наблюдаться увеличение в 1-2%, так как многие проекты «Росгеологии» выйдут на зрелую стадию, пояснил Горьков.
Из новых проектов — разведка площадей у Эльгинского угольного месторождения и доразведка угольных месторождений, входящих в холдинг AEON Романа Троценко. По словам Горькова, стоимость ГРР по каждому из проектов — 1 млрд руб.
«Эльгауголь» (входит в «ЭЛСИ» Альберта Авдоляна и Александра Исаева) в начале июля приобрела 67% «Ундыткана», владеющего двумя лицензиями на геологоразведку близ Эльгинского месторождения с суммарными прогнозными ресурсами около 2,5 млрд т. Ранее эта компания на 50% принадлежала «РГ Проект» (конечный владелец — «Росгеология»), еще на 50% - «РГ Партнер» (на 49% принадлежит также «Росгеологии», еще на 51% — Дмитрию Чепурному). После сделки 33% «Ундыткана» осталось у «РГ Партнера».
В декабре «Росгеология» начала комплекс геологоразведочных работ на Сырадасайском и Нижнелемберовском угольных месторождениях на Таймыре (входят в AEON). Цель ГРР — уточнение запасов месторождений.
Как в случае площадей «Эльгаугля», так и месторождений AEON речь идет о коксующемся угле. По оценке Международного энергетического агентства (МЭА), потребление коксующегося угля в России будет падать в среднем на 1,9% в год в период до 2025 года, а экспорт будет расти в среднем на 3,3% в год.
В нефтегазовом секторе в 2023 г. новые объемы ГРР будут зависеть от цен на нефть и маршрутов поставок, отметил Горьков. Кроме того, по его словам, продолжит снижаться геологоразведка на шельфе, что является частью мировой тенденции.
На следующий год «Росгеология» планирует гибкую инвестпрограмму, говорит глава госхолдинга. Базово на нее выделено 3-4 млрд руб. «Многое будет зависеть от конкретных объемов заказанных работ — будут проекты, будем инвестировать, не будут — не будем», — объясняет Горьков.
Снижение инвестиций с уровней 2022 г. связано с тем, что в следующем году бюджетные ассигнования на закупку оборудования для «Росгеологии» снизятся в два раза — с 4 млрд руб. до 2 млрд руб., сообщала компания ранее.
Просадки в ГРР в нефтегазовом секторе, по крайней мере в 2023 г., избежать вряд ли удастся, говорит управляющий директор рейтинговой службы НРА Сергей Гришунин. Тем не менее, сложившаяся ситуация в будущем должна привести к большему дефициту нефти на рынке и вероятному восстановлению цен на нефть, что приведет к снижению дисконтов на российское сырье, считает эксперт.