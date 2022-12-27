«Росгеология» в 2022 году увеличила выручку от разведки металлов и угля на 7%

По ГРР в нефтегазовом секторе Горьков конкретные цифры не назвал, но сказал, что по объему разведки в нем в 2022 г. будет плюс. По его словам, небольшие нефтяные компании снижали объемы геологоразведки либо переносили проекты, но это перекрывалось увеличением объемов ГРР у госкомпаний. «Росгеология», например, производила в этом году геологоразведку для «Газпрома» уже из плана 2023 г., отмечает он.