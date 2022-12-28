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Бизнес

Группа «Медскан» закрыла сделку по покупке лабораторной сети KDL

Фонд UFG Private Equity мог выручить за нее более 15 млрд рублей
Анна Киселева
Максим Стулов / Ведомости

Группа «Медскан» купила сеть лабораторий KDL у фонда прямых инвестиций UFG Private Equity. Согласно данным ЕГРЮЛ, сделка была закрыта 27 декабря. Представитель «Медскана» эту информацию подтвердил, уточнив, что фирма «Диагностика» (основное юридическое лицо KDL) перешла в собственность одной из дочерних компаний группы.

Сумму сделки стороны не раскрывают. Гендиректор «Infoline-аналитики» Михаил Бурмистров оценивает стоимость KDL в 15 млрд руб. Источник, близкий к одной из сторон сделки, уверяет, что она выше – 19–20 млрд руб.

Открывшаяся в 2003 г. сеть KDL насчитывает 13 региональных лабораторий и свыше 350 медицинских офисов более чем в 40 российских городах. Трафик пациентов компании в 2022 г., по оценкам ее генерального директора Юрия Леонова, составит 2,5 млн пациентов. По его словам, сеть сможет дополнительно привлечь более 50 000 пациентов для клиник «Медскана». Объединенная компания планирует участвовать в государственно-частных программах и развивать направление ОМС.

В 2021 г. совокупная выручка операционных структур сети – ООО «КДЛ-тест» и ООО «КДЛ Домодедово – тест» – составила 13,6 млрд руб., чистая прибыль – 2,2 млрд руб. Совокупный долг на конец прошлого года был на уровне 1,98 млрд руб.

Для UFG приобретение KDL стало первой инвестицией в здравоохранение в России. В 2012 г. ее фонд совместно с CapMan Russia и Европейским банком реконструкции и развития (ЕБРР) купил 75% долей сети у ее основателей – Александра Девяткова и Владимира Полякова. CapMan получил 24% компании, ЕБРР – 10,7%, UFG Private Equity – 40,3%. Последний вскоре консолидировал 100% KDL.

Выход из проекта представитель компании объясняет тем, что срок работы фондов UFG Private Equity составляет 10–12 лет, поэтому она начала поиск покупателя на этот актив еще в 2021 г. Смогла ли компания заработать на сделке, он не уточнил.

«Мы работаем на всю систему здравоохранения»

Основатель «Медскана» Евгений Туголуков о намерении стать лидером частных медуслуг и перспективах этого рынка в России

Сеть многопрофильных медицинских компаний «Медскан» была создана в 2014 г. бизнесменом Евгением Туголуковым. В ее составе 58 медицинских центров в 20 российских регионах. В их числе диагностические центры, госпитали с хирургическим стационаром, многопрофильные и специализированные клиники, включая онкологические. Флагманский актив группы – филиал израильского госпиталя Hadassah. У «Медскана» есть и собственные лабораторные центры на базе многопрофильных клиник, в частности в Москве, Курске, Перми.

В начале этого года «Русатом хэлскеа» приобрела 25,001% группы «Медскан», а Туголуков остался мажоритарным акционером с 74,99% капитала.

В рейтинге топ-20 крупнейших частных многопрофильных клиник в 2021 г., составленном отраслевым изданием Vademecum, «Медскан» занимает 13-е место с выручкой 4,3 млрд руб. На долю ДМС у него приходится 11,3% выручки, ОМС – 11,3%, остальное – прямые платежи.

В 2022 г. «Медскан» купил российский бизнес израильской сети медицинских центров On Clinic International – «Медикал он груп». Его выручка по итогам 2021 г. составила 2,97 млрд руб., чистая прибыль – 350 млн руб. В 2022 г. этот показатель ожидается на уровне 400 млн руб.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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