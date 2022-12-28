Группа «Медскан» закрыла сделку по покупке лабораторной сети KDL

Открывшаяся в 2003 г. сеть KDL насчитывает 13 региональных лабораторий и свыше 350 медицинских офисов более чем в 40 российских городах. Трафик пациентов компании в 2022 г., по оценкам ее генерального директора Юрия Леонова, составит 2,5 млн пациентов. По его словам, сеть сможет дополнительно привлечь более 50 000 пациентов для клиник «Медскана». Объединенная компания планирует участвовать в государственно-частных программах и развивать направление ОМС.