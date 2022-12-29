H&M проиграла кассацию по иску владельца торгового центра «Остров мечты» на 537 млн рублей

H&M проиграла кассацию по иску владельца торгового центра «Остров мечты» на 537 млн рублейОбщая сумма требований к ритейлеру уже превышает 1,22 млрд рублей
Арбитражный суд Московского округа оставил без изменения решения предыдущих инстанций по иску владельца парка развлечений «Остров мечты» в Нагатинской пойме к H&M о расторжении договора аренды и выплате компенсации в размере 537,8 млн руб. Это следует из материалов дела. Там также говорится, что ритейлер уже подал кассационную жалобу в Коллегию по экономическим спорам Верховного суда, но будет ли она принята – пока не известно. Учитывая предыдущие решения, перспективы отмены судебных актов в Верховном суде невысоки, считает руководитель практики судебной работы юридической компании «Центральный округ» Андрей Криулин.
Запросы в H&M и «Остров мечты» остались без ответа.
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