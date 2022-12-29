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H&M проиграла кассацию по иску владельца торгового центра «Остров мечты» на 537 млн рублей

Общая сумма требований к ритейлеру уже превышает 1,22 млрд рублей
Маргарита Соболь
Евгений Разумный / Ведомости

Арбитражный суд Московского округа оставил без изменения решения предыдущих инстанций по иску владельца парка развлечений «Остров мечты» в Нагатинской пойме к H&M о расторжении договора аренды и выплате компенсации в размере 537,8 млн руб. Это следует из материалов дела. Там также говорится, что ритейлер уже подал кассационную жалобу в Коллегию по экономическим спорам Верховного суда, но будет ли она принята – пока не известно. Учитывая предыдущие решения, перспективы отмены судебных актов в Верховном суде невысоки, считает руководитель практики судебной работы юридической компании «Центральный округ» Андрей Криулин.

Запросы в H&M и «Остров мечты» остались без ответа.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных