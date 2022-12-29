H&M проиграла кассацию по иску владельца торгового центра «Остров мечты» на 537 млн рублей

Арбитражный суд Московского округа оставил без изменения решения предыдущих инстанций по иску владельца парка развлечений «Остров мечты» в Нагатинской пойме к H&M о расторжении договора аренды и выплате компенсации в размере 537,8 млн руб. Это следует из материалов дела. Там также говорится, что ритейлер уже подал кассационную жалобу в Коллегию по экономическим спорам Верховного суда, но будет ли она принята – пока не известно. Учитывая предыдущие решения, перспективы отмены судебных актов в Верховном суде невысоки, считает руководитель практики судебной работы юридической компании «Центральный округ» Андрей Криулин.