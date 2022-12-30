Россияне в декабре стали реже заказывать доставку посылок по стране

Россияне в декабре стали реже заказывать доставку посылок по странеИнтерес клиентов мог переключиться на отправления в ближнее зарубежье
Объем отправлений доставки в России в декабре 2022 г. увеличился на 30% год к году, но прирост оказался на 10 процентных пунктов меньше, чем в тот же месяц годом ранее. Об этом говорится в аналитическом обзоре логистических компаний ПЭК, СДЭК, Boxberry и Pony Express, с которым ознакомились «Ведомости».
Абсолютных цифр в обзоре не приводится. Но тенденцию в целом подтверждают данные аналитического агентства Data Insight. По его оценкам, только за три квартала 2022 г. на рынке электронной коммерции было доставлено 1,7 млрд заказов, это на 52% больше по сравнению с тем же периодом прошлого года. За весь 2021 год доставлено 1,57 млрд отправлений (+78% к 2020 г.).
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