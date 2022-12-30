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Россияне в декабре стали реже заказывать доставку посылок по стране

Интерес клиентов мог переключиться на отправления в ближнее зарубежье
Ксения Потаева
У СДЭК в этом году число крупногабаритных и тяжеловесных отправлений выросло на 60%, но снизилась частота отправок / Михаил Метцель / ТАСС

Объем отправлений доставки в России в декабре 2022 г. увеличился на 30% год к году, но прирост оказался на 10 процентных пунктов меньше, чем в тот же месяц годом ранее. Об этом говорится в аналитическом обзоре логистических компаний ПЭК, СДЭК, Boxberry и Pony Express, с которым ознакомились «Ведомости».

Абсолютных цифр в обзоре не приводится. Но тенденцию в целом подтверждают данные аналитического агентства Data Insight. По его оценкам, только за три квартала 2022 г. на рынке электронной коммерции было доставлено 1,7 млрд заказов, это на 52% больше по сравнению с тем же периодом прошлого года. За весь 2021 год доставлено 1,57 млрд отправлений (+78% к 2020 г.).

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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