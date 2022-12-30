Россияне в декабре стали реже заказывать доставку посылок по стране

Абсолютных цифр в обзоре не приводится. Но тенденцию в целом подтверждают данные аналитического агентства Data Insight. По его оценкам, только за три квартала 2022 г. на рынке электронной коммерции было доставлено 1,7 млрд заказов, это на 52% больше по сравнению с тем же периодом прошлого года. За весь 2021 год доставлено 1,57 млрд отправлений (+78% к 2020 г.).