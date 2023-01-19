Relax FM расширит сеть вещания в России

Радиостанция уже работает в 11 российских городах, в 2023 г. планируется начать вещание Relax FM еще в четырех регионах, отметил он. Расширение сети Relax FM связано с ростом спроса на софт-контент, который обусловлен «состоянием стресса в мире в последние несколько лет», пояснил Терещук.