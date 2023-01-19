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Relax FM расширит сеть вещания в России

Такая стратегия развития обусловлена ростом спроса на успокаивающую музыку у россиян
Дмитрий Игнатьев
Ежедневный охват Relax FM во всех городах присутствия, по оценке «ГПМ радио», сейчас составляет порядка 2 млн человек / Евгений Разумный / Ведомости

Холдинг «ГПМ радио» (входит в «Газпром-медиа», управляет также радиостанциями «Авторадио», радио Energy, «Юмор FM», Comedy Radio и др.) расширяет сеть радиостанции Relax FM в России, рассказал «Ведомостям» гендиректор этого холдинга Вадим Терещук.

Радиостанция уже работает в 11 российских городах, в 2023 г. планируется начать вещание Relax FM еще в четырех регионах, отметил он. Расширение сети Relax FM связано с ростом спроса на софт-контент, который обусловлен «состоянием стресса в мире в последние несколько лет», пояснил Терещук.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных