Relax FM расширит сеть вещания в России

Relax FM расширит сеть вещания в РоссииТакая стратегия развития обусловлена ростом спроса на успокаивающую музыку у россиян
Холдинг «ГПМ радио» (входит в «Газпром-медиа», управляет также радиостанциями «Авторадио», радио Energy, «Юмор FM», Comedy Radio и др.) расширяет сеть радиостанции Relax FM в России, рассказал «Ведомостям» гендиректор этого холдинга Вадим Терещук.
Радиостанция уже работает в 11 российских городах, в 2023 г. планируется начать вещание Relax FM еще в четырех регионах, отметил он. Расширение сети Relax FM связано с ростом спроса на софт-контент, который обусловлен «состоянием стресса в мире в последние несколько лет», пояснил Терещук.
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