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Бизнес / Политика

Беспорядки в Перу могут вызвать дисбаланс на мировом рынке меди

Протестующие нарушают логистические цепочки добывающих компаний
Илья Лакстыгал
Hugo Curotto / AP Photo

В связи с идущими уже почти два месяца протестами и беспорядками третий по величине медный рудник Перу, Лас Бамбас, который принадлежит китайской компании MMG, с 3 января 2023 г. практически не отгружает медный концентрат из соображений безопасности, так как заблокирован протестующими. Также сталкивается с ограничениями добывающая в Перу медь на руднике «Антапаккай» компания Antapaccay Glencore Plc. (принадлежит международному сырьевому трейдеру Glencore).

Акции протеста, спровоцированные отставкой и арестом левоцентристского экс-президента страны Педро Кастильо, идут в Перу с 7 декабря 2022 г. В ряде регионов страны, включая столичный, еще в середине декабря введен режим чрезвычайного положения.

19 января в Лиме прошел очередной протестный марш сторонников Кастильо, значительная часть участников – представители индейского населения юга страны. Протестующие требуют отставки нового президента Дины Болуарте, досрочных выборов и новой конституции, которая заменит благоприятную для бизнеса, принятую во времена правого лидера Альберто Фухимори в 1990-х гг. Также демонстранты выступают против экономического неравенства, бедности и высоких цен.

Акции протеста привели к столкновениям с полицией в Лиме и других городах Перу. Аэропорты Арекипы и Куско приостановили работу. Дороги блокированы сторонниками Кастильо в 18 из 25 регионов страны.

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7 декабря 2022 г. президент Кастильо распустил конгресс, который должен был в третий раз (первые два – в декабре 2021 г. и в марте 2022 г.) рассмотреть вопрос о его импичменте, а также объявил общенациональное чрезвычайное положение. Кроме того, президент анонсировал выборы в конгресс с полномочиями учредительного собрания для разработки новой конституции. Депутаты провели запланированное заседание и поддержали импичмент. Кастильо отстранили от власти и арестовали за попытку госпереворота. 14 декабря чрезвычайное положение, теперь уже в связи с протестами сторонников экс-президента, объявило минобороны Перу. 16 декабря Кастильо приговорили к 18 месяцам предварительного заключения по объявлению в «мятеже». Новый президент Дина Болуарте (до импичмента была вице-президентом) убедила парламент организовать внеочередные выборы главы государства в 2024 г. вместо 2026 г.

На находящиеся под угрозой остановки рудники приходится около 2% мирового производства меди. Всего Перу, по данным Геологической службы США на 2021 г., обеспечивало около 10% экспортных поставок и является вторым в мире производителем после лидера рынка Чили (27%). Перу также является третьим крупнейшим производителем серебра после Мексики и Чили: около 25% этого драгметалла в мире добывается как побочный продукт на медных шахтах. По золоту страна занимает 10-е место в списке крупнейших мировых экспортеров.

В последние недели цены на медь на лондонской бирже металлов (LME) росли на фоне отказа Китая от политики нулевой терпимости к коронавирусу и смягчения ряда санитарных мер и инструкций в стране с 7 декабря 2022 г. В ноябре 2022 г. медь торговалась на LME в районе $8000/т или ниже, на 20 января цена металла достигла $9305,5/т.

У кризиса в Перу есть два взаимосвязанных между собой аспекта, социально-экономический и непосредственно политический, говорит старший научный сотрудник Института Латинской Америки РАН Александр Шинкаренко. Районы добычи [полезных ископаемых] в основном с коренным населением, многие из них недовольны нынешней властью и являются сторонниками Кастильо. В этих регионах происходит загрязнение окружающей среды, зачастую нет даже консультаций о согласии населения районов на такую деятельность, говорит Шинкаренко. Политическая модель и элита поддерживают действующую рентную экономическую модель, которой во многом недовольны широкие слои общества, отмечает эксперт.

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На фоне беспорядков компании, задействованные в горнодобывающей промышленности (около 10% ВВП и около 60% экспорта) свою операционную деятельность полностью не останавливали, подчеркивает Шинкаренко. Но из-за действий манифестантов у большинства из них начинают нарушаться логистические цепочки, что будет сказываться на районах добычи и экспорта, считает он.

На рынке меди в настоящий момент складывается структурный дефицит, говорит руководитель управления аналитики по рынкам ценных бумаг Альфа-банка Борис Красноженов. По его словам, в то время как текущая спотовая цена меди около $9300/т., разработка новых месторождений в среднем по миру становится экономически привлекательной при цене $9000/т. Данный уровень, отмечает эксперт, вырос почти на 30% за последние четыре года из-за высоких темпов производственной инфляции.

На горизонте 2024-2030 гг. почти отсутствует новое предложение за счета запуска новых медных проектов, замечает Красноженов. Средняя задержка по вводу заявленных проектов в медном секторе составляет три года. При этом спрос на медь продолжает расти за счет роста промышленного производства в Китае (+3,6% г/г в 2022 г.) и других странах Юго-Восточной Азии, пояснил эксперт.

На этом фоне протесты в Перу при значительной продолжительности могут создать дисбаланс спроса и предложения на рынке меди, считает Красноженов. По его словам, производство на одном из крупнейших рудников Лас Бамбас, скорее, снижено, но продолжается. Это не первый случай блокировки рудника с момента запуска месторождения в 2016 г., пока что ситуация не критическая, но она уже создает определенные риски для предложения металла, заключает Красноженов.

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Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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