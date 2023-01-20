Беспорядки в Перу могут вызвать дисбаланс на мировом рынке меди

Как развивался политический кризис в Перу

7 декабря 2022 г. президент Кастильо распустил конгресс, который должен был в третий раз (первые два – в декабре 2021 г. и в марте 2022 г.) рассмотреть вопрос о его импичменте, а также объявил общенациональное чрезвычайное положение. Кроме того, президент анонсировал выборы в конгресс с полномочиями учредительного собрания для разработки новой конституции. Депутаты провели запланированное заседание и поддержали импичмент. Кастильо отстранили от власти и арестовали за попытку госпереворота. 14 декабря чрезвычайное положение, теперь уже в связи с протестами сторонников экс-президента, объявило минобороны Перу. 16 декабря Кастильо приговорили к 18 месяцам предварительного заключения по объявлению в «мятеже». Новый президент Дина Болуарте (до импичмента была вице-президентом) убедила парламент организовать внеочередные выборы главы государства в 2024 г. вместо 2026 г.