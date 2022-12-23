Россия увеличила импорт меди в Китай в ноябре на четверть

Россия увеличила импорт меди в Китай в ноябре на четвертьПомогли снятие антиковидных ограничений и возможный дисконт на российский металл
Всего в прошлом месяце КНР импортировала 358 300 т медных катодов, что на 10% больше, чем за ноябрь предыдущего года. Таким образом, импорт из России составил 11,5% от общего ввоза этого продукта в Китай.
В последний раз импорт меди из России в Китай демонстрировал резкий рост в сентябре – тогда этот показатель вырос в 2,3 раза год к году до 39 560 т.
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