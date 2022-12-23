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Россия увеличила импорт меди в Китай в ноябре на четверть

Помогли снятие антиковидных ограничений и возможный дисконт на российский металл
Надежда Синцова
Александр Кондратюк / РИА Новости

Всего в прошлом месяце КНР импортировала 358 300 т медных катодов, что на 10% больше, чем за ноябрь предыдущего года. Таким образом, импорт из России составил 11,5% от общего ввоза этого продукта в Китай.

В последний раз импорт меди из России в Китай демонстрировал резкий рост в сентябре – тогда этот показатель вырос в 2,3 раза год к году до 39 560 т.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных