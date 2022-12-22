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Минпромторг не поддержал выделение субсидий РЖД для перевозки стали

Без таких скидок восстановление экспорта останется под вопросом
Надежда Синцова Денис Ильюшенков
Проблема со стоимостью перевозки особенно остро касается транспортировки на восток / Евгений Разумный / Ведомости

Предоставление бюджетных субсидий РЖД на скидки к тарифу для перевозки стали, о чем металлургические компании просили правительство в ноябре, требует дополнительных обоснований. Об этом в интервью «Ведомостям» рассказал вице-премьер, министр промышленности и торговли Денис Мантуров. Обоснование, по его словам, необходимо для оценки «влияния на увеличение экспорта металлопродукции и налоговых доходов бюджетной системы».

Действующий механизм компенсации затрат на транспортировку промышленной продукции уже дает металлургам возможность обращаться за такими субсидиями с 1 января 2023 г., напомнил Мантуров. Помимо этого РЖД сейчас имеет возможность устанавливать понижающие коэффициенты к тарифам на перевозку металлопродукции, если видит в этом для себя экономическую эффективность, подчеркнул вице-премьер.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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