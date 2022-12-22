Минпромторг не поддержал выделение субсидий РЖД для перевозки стали

Предоставление бюджетных субсидий РЖД на скидки к тарифу для перевозки стали, о чем металлургические компании просили правительство в ноябре, требует дополнительных обоснований. Об этом в интервью «Ведомостям» рассказал вице-премьер, министр промышленности и торговли Денис Мантуров. Обоснование, по его словам, необходимо для оценки «влияния на увеличение экспорта металлопродукции и налоговых доходов бюджетной системы».