Минпромторг не поддержал выделение субсидий РЖД для перевозки стали

Минпромторг не поддержал выделение субсидий РЖД для перевозки сталиБез таких скидок восстановление экспорта останется под вопросом
Предоставление бюджетных субсидий РЖД на скидки к тарифу для перевозки стали, о чем металлургические компании просили правительство в ноябре, требует дополнительных обоснований. Об этом в интервью «Ведомостям» рассказал вице-премьер, министр промышленности и торговли Денис Мантуров. Обоснование, по его словам, необходимо для оценки «влияния на увеличение экспорта металлопродукции и налоговых доходов бюджетной системы».
Действующий механизм компенсации затрат на транспортировку промышленной продукции уже дает металлургам возможность обращаться за такими субсидиями с 1 января 2023 г., напомнил Мантуров. Помимо этого РЖД сейчас имеет возможность устанавливать понижающие коэффициенты к тарифам на перевозку металлопродукции, если видит в этом для себя экономическую эффективность, подчеркнул вице-премьер.