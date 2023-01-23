«Лента» предъявила контрагентам претензии из-за поставок уже якобы реализованной молочной продукции

Проблемы с «дублированием» кодов касаются всех видов молочной продукции в партиях, указывает представитель одной из перерабатывающих компаний. При этом продать товар со статусом «выбыл» нельзя, его можно только утилизировать, отмечает гендиректор агрохолдинга «Степь» Андрей Недужко. Он указывает, что при возникновении таких случаев убытки несут торговые сети, поскольку ни одна из поступивших со стороны ритейлеров претензий к компании не была подтверждена как ошибка со стороны производителей.