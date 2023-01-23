«Лента» предъявила контрагентам претензии из-за поставок уже якобы реализованной молочной продукции

«Лента» предъявила контрагентам претензии из-за поставок уже якобы реализованной молочной продукцииПоставщики же уверены, что сбой произошел у самой сети
Производители молочной продукции начали получать претензии от торговой сети «Ленты» из-за поставок товаров со статусом кода маркировки «выбыли», что означает, что они уже были проданы покупателю. Об этом «Ведомостям» сообщили три представителя компаний-контрагентов. О существовании проблемы известно ассоциации «Руспродсоюз», а также оператору системы маркировки «Центр развития перспективных технологий» (ЦРПТ). Информацию подтвердил и представитель «Ленты». По его словам, такие случаи носят единичный, а не системный характер.
С 1 сентября 2022 г. розничные сети обязаны при реализации молочной продукции считывать коды маркировки «Честный знак» для передачи оператору системы данных о виде товара, дате производства, сроке его годности, партии поставки, сырье, составе и проч.
Проблемы с «дублированием» кодов касаются всех видов молочной продукции в партиях, указывает представитель одной из перерабатывающих компаний. При этом продать товар со статусом «выбыл» нельзя, его можно только утилизировать, отмечает гендиректор агрохолдинга «Степь» Андрей Недужко. Он указывает, что при возникновении таких случаев убытки несут торговые сети, поскольку ни одна из поступивших со стороны ритейлеров претензий к компании не была подтверждена как ошибка со стороны производителей.
Некоторые поставщики указывают, что проблема возникает из-за сбоя в ЦРПТ, говорит зампред правления «Руспродсоюза» Дмитрий Леонов. При этом, по его словам, убытки несут как поставщики, так и сети. Причин этой проблемы может быть множество — от технических неполадок до сбоев в интеграции между кассовым аппаратом торговой сети и ЦРПТ, от плохого качества сканера на кассе до человеческого фактора, предполагает Недужко. Топ-менеджер крупного переработчика молока говорит, что истинные причины выясняются.
Список кодов со статусом «выбыл» до реализации есть в распоряжении ЦРПТ, передал представитель оператора системы маркировки. По его словам, дублей – повторно отсканированных кодов – выявлено не было. Он считает, что проблема может быть на стороне учетной системы сети. Последняя продолжает принимать и продавать все товары и не предъявляет претензий к производителям, в том числе — финансовых, уверил представитель ЦРПТ. Саму сеть он не назвал.
Представитель Минпромторга заявил, что в ведомство не поступали обращения о данной проблеме. Он добавил, что случаи «вбросов» в оборот продукции, промаркированной дубликатами кодов маркировки, являются нарушениями законодательства, а информация о таких случаях доступна для контрольных органов. Чтобы ошибка «выбыл» не возникала, ритейлерам необходимо правильно оформлять внутренние перемещения товара, а также проверять корректность кода товара в чеке и обновлять кассовое оборудование, считает Недужко.
Проверку маркированных товаров на приемке торговые сети ведут на постоянной основе, уверяет председатель президиума Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ, объединяет крупнейших ритейлеров, в том числе X5 Group, «Ленту», «Магнит» и проч.) Игорь Караваев. По его словам, точечные вопросы с отладкой процессов приемки маркированных товаров могут быть у отдельных торговых сетей, но все они решаются в контакте с производителями и оператором маркировки.
Еще летом 2022 г. АКОРТ сообщала, что из-за требований по выбытию товара на кассе и проблем с кодами сети не смогут реализовать до 2% товаров категории. В настоящий момент Минпромторг подготовил поправки, разрешающих ритейлерам продавать такой объем продукции без считывания кодов. Аналогичные требования по выбытию на кассе для упакованной воды вступили в силу с 1 ноября 2022 г.
Есть ли аналогичная проблема у других ритейлеров, неизвестно. Представители X5 Group, «Ашана», Metro, «Азбуки Вкуса» и «Магнита» на запросы «Ведомостей» не ответили.