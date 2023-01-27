IT-разработчик Smart Technologies арендовал бывший офис Adidas на западе Москвы

IT-разработчик Smart Technologies арендовал бывший офис Adidas на западе МосквыРоссийские компании постепенно занимают площади ушедших из страны иностранных инвесторов
Smart Technologies арендовала 10 400 кв. м в бизнес-центре «Крылатские холмы», который находится на Крылатской улице на западе Москвы. Об этом «Ведомостям» рассказали три консультанта, работавших с данным объектом, и подтвердил источник, близкий к одной из сторон сделки. Они уточняют, что компания сняла эти площади не у владельца комплекса (он принадлежит Millhouse Романа Абрамовича), она взяла их в субаренду у немецкого ритейлера Adidas. Сама сделка была закрыта в декабре 2022 г., уточняют они. Представитель Smart Technologies информацию о ней подтвердил. В глобальном офисе Adidas на запрос «Ведомостей» не ответили. Представитель Millhouse перенаправил вопрос сторонам соглашения. В NF Group, которая выступала консультантом этой сделки, от комментариев отказались.
Smart Technologies, созданная в 2017 г., специализируется на разработке инфраструктурных решений и занимается сервисной поддержкой информационных систем для государственных и корпоративных заказчиков. Крупнейшим владельцем компании, согласно «СПАРК-Интерфаксу», является бизнесмен Алексей Калинин. Сейчас офис Smart Technologies находится в бизнес-центре Comcity на Киевском шоссе на юго-западе Москвы. Изначально IT-разработчик арендовал там всего 450 кв. м, но со временем увеличил площади в этом объекте до 3200 кв. м, сообщала в 2021 г. чешская PPF Real Estate (владела на тот момент Comcity). Договор аренды был подписан сроком на пять лет, но один из консультантов знает, что Smart Technologies все эти помещения так и не заняла.