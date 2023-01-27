IT-разработчик Smart Technologies арендовал бывший офис Adidas на западе Москвы

Smart Technologies арендовала 10 400 кв. м в бизнес-центре «Крылатские холмы», который находится на Крылатской улице на западе Москвы. Об этом «Ведомостям» рассказали три консультанта, работавших с данным объектом, и подтвердил источник, близкий к одной из сторон сделки. Они уточняют, что компания сняла эти площади не у владельца комплекса (он принадлежит Millhouse Романа Абрамовича), она взяла их в субаренду у немецкого ритейлера Adidas. Сама сделка была закрыта в декабре 2022 г., уточняют они. Представитель Smart Technologies информацию о ней подтвердил. В глобальном офисе Adidas на запрос «Ведомостей» не ответили. Представитель Millhouse перенаправил вопрос сторонам соглашения. В NF Group, которая выступала консультантом этой сделки, от комментариев отказались.