Порты Дальнего Востока справились с вывозом контейнеров

На конец января 2023 г. в портах ДФО находилось 102 200 TEU (эквивалент 20-футового контейнера). Это на 20% меньше, чем в ноябре 2022 г., уточняет источник «Ведомостей», знакомый со статистикой стивидоров. В том числе 73 400 TEU сейчас находится на морских терминалах (включая 30 300 TEU импорта и 39 400 TEU экспорта), на тыловых терминалах РЖД – 10 300 TEU (7700 и 2600 TEU соответственно), «в море» находилось 18 500 TEU (7500 TEU – на рейде, 10 950 TEU – в пути).