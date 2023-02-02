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Порты Дальнего Востока справились с вывозом контейнеров

В 2023 г. ситуация может окончательно стабилизироваться
Ксения Потаева
Евгений Разумный / Ведомости

Дальневосточные порты в целом смогли решить проблему с обработкой контейнеров, ситуация улучшилась по сравнению с концом 2022 г. Это следует из статистики по загрузке терминальных мощностей и данных логистических компаний Stalogistic, FM Logistic и Novelco, с которыми ознакомились «Ведомости».

На конец января 2023 г. в портах ДФО находилось 102 200 TEU (эквивалент 20-футового контейнера). Это на 20% меньше, чем в ноябре 2022 г., уточняет источник «Ведомостей», знакомый со статистикой стивидоров. В том числе 73 400 TEU сейчас находится на морских терминалах (включая 30 300 TEU импорта и 39 400 TEU экспорта), на тыловых терминалах РЖД – 10 300 TEU (7700 и 2600 TEU соответственно), «в море» находилось 18 500 TEU (7500 TEU – на рейде, 10 950 TEU – в пути).

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных