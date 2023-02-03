Минфин предложил освободить «Газпром» от повышенного налога при экспорте СПГ

Минфин предложил освободить «Газпром» от повышенного налога при экспорте СПГВлияние инициативы на бюджет будет незначительным, считают эксперты
Минфин разработал изменения в законодательство, в соответствии с которыми «Газпром» и его дочерние компании выводятся из-под действия повышенной ставки налога на прибыль в размере 34% для экспортеров сжиженного природного газа (СПГ). Об этом 3 февраля 2023 г. сообщил «Интерфакс» со ссылкой на источник, знакомый с документом.
Правки, по данным агентства, подготовлены ко второму чтению законопроекта «О внесении изменений в часть 2 Налогового кодекса (НК)», который Госдума должна рассмотреть уже на следующей неделе. Изменения в НК Минфин предлагает применять «к правоотношениям, возникшим с 1 января 2023 г.».
«Ведомости» направили запрос в Минфин и «Газпром».
В ноябре 2022 г. был принят закон об увеличении налоговой нагрузки на нефтегазовый сектор. Ставка налога на прибыль для производителей СПГ с 1 января 2023 г. увеличилась с 20 до 34% на период 2023-2025 гг. При этом 17% прибыли будет отчисляться в федеральный бюджет, еще 17% — в региональные. Мера распространяется на компании, которые до 31 декабря 2022 г. включительно экспортировали хотя бы одну партию СПГ, то есть не касается новых проектов.
Изначально правительство предлагало увеличить ставку до 32% и планировало получить в 2023 г. 200 млрд руб. дополнительного дохода. Этот закон также предусматривает дополнительные отчисления (надбавку) по налогу на добычу полезных ископаемых (НДПИ) на газ для «Газпрома», которые обеспечат дополнительные ежемесячные поступления в бюджет в 50 млрд руб. В результате они составят по 600 млрд руб. в год в течение 2023-2025 гг. Также летом 2022 г. был принят закон, согласно которому «Газпром» производил дополнительные выплаты по НДПИ на газ, в период с 1 сентября по 30 ноября 2022 г. они составили совокупно 1,25 трлн руб.
Предложенные Минфином изменения в НК, поясняет источник агентства, предлагают уточнить категорию компаний, на которые распространяется повышенная ставка налога на прибыль. К ним хотят отнести только компании, соответствующие критериям пункта 2 части 1.1 статьи 3 закона «Об экспорте газа». Это частные компании и их «дочки», которым по состоянию на 1 января 2013 г. была выдана лицензия на строительство СПГ-завода на участках недр, а добыча на этих участках началась после 1 января 2013 г. К этой категории относится крупнейший российский производитель и экспортер СПГ «Новатэк». На остальные компании, обладающие правом на экспорт СПГ, повышенная ставка налога на прибыль распространяться не будет.
Согласно закону «Об экспорте газа», правом на экспорт СПГ также обладает собственник единой системы газоснабжения или его дочерние общества, в уставном капитале которых доля участия организации – собственника единой системы газоснабжения составляет 100%, то есть «Газпром». Кроме того, право экспортировать СПГ по закону имеют госкомпании, работающие на шельфе.
Сейчас в России лишь два действующих крупнотоннажных СПГ-проекта – «Сахалин-2» (в 2022 г. произвел 11,5 млн т) и «Ямал СПГ» (прогноз выпуска по итогам 2022 г. – 21 млн т). Участники «Сахалина-2» – «Газпром» (50%), Shell (27,5%, планирует выйти из проекта), японские Mitsui (12,5%) и Mitsubishi (10%). Проект реализуется на основе соглашения о разделе продукции (СРП). Согласно действующему законодательству, в течение всего срока действия соглашений о разделе продукции налог на прибыль взимается по ставкам, действовавшим на дату подписания соглашений (для «Сахалина-2» составляет 20%. – «Ведомости»).
Акционерами «Ямал СПГ» являются «Новатэк» (50,1%), французская Total (20%), китайские CNPC (20%) и Фонд Шелкового пути (9,9%).
«Новатэк» сейчас также строит новый крупнотоннажный СПГ-завод «Арктик СПГ – 2» проектной мощностью 19,8 млн т в год. Первая линия должна быть запущена в декабре 2023 г., запуск второй очереди ожидается в 2024 г., третьей – в 2026 г.
Кроме того, по данным «Выгон консалтинга», на конец 2021 г. в России действовали 17 малотоннажных СПГ-предприятий общей производительностью 248 000 т в год, а также среднетоннажный завод «Криогаз Высоцк» (СП «Новатэка» и Газпромбанка) на 660 000 т в год. В сентябре 2022 г. «Газпром» начал производство СПГ на заводе в районе компрессорной станции (КС) «Портовая» в Ленинградской области мощностью 1,5 млн т в год.
По данным Росстата, в 2022 г. российские компании произвели 44,85 млрд куб. м СПГ.
Ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков отмечает, что закон об увеличении ставки налога на прибыль для экспортеров СПГ изначально принимался под проект «Новатэка» «Ямал СПГ», чтобы обеспечить дополнительные поступления в бюджет «на фоне роста его прибыли». Аналитик напоминает, что «Ямал СПГ» избавлен как от экспортной пошлины, так и от НДПИ, при этом увеличивать НДПИ для него и ряд других налогов не позволяют условия межправсоглашения между Россией и Китаем из-за участия в проекте китайских компаний.
Аналитик ФГ «Финам» Сергей Кауфман считает, что инициатива Минфина связана с тем, что «Газпром» и так «подвергается повышенному налогообложению».
Управляющий директор рейтинговой службы НРА Сергей Гришунин согласен, что в 2023-2024 гг. уже значительно вырастут обязательства «Газпрома» по уплате НДПИ. Он также напомнил, что компания уже дополнительно выплатила государству 1,25 трлн руб. в прошлом году.
Кауфман обращает внимание, что налоговые послабления коснутся только производства СПГ «Газпрома» вблизи КС «Портовая», поскольку проект «Сахалин-2» работает по договору СРП и по нему пересмотр налогов невозможен. Потому влияние на бизнес компании и бюджет будет «крайне ограниченным», добавляет он, не уточняя цифр.