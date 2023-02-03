Минфин предложил освободить «Газпром» от повышенного налога при экспорте СПГ

Изначально правительство предлагало увеличить ставку до 32% и планировало получить в 2023 г. 200 млрд руб. дополнительного дохода. Этот закон также предусматривает дополнительные отчисления (надбавку) по налогу на добычу полезных ископаемых (НДПИ) на газ для «Газпрома», которые обеспечат дополнительные ежемесячные поступления в бюджет в 50 млрд руб. В результате они составят по 600 млрд руб. в год в течение 2023-2025 гг. Также летом 2022 г. был принят закон, согласно которому «Газпром» производил дополнительные выплаты по НДПИ на газ, в период с 1 сентября по 30 ноября 2022 г. они составили совокупно 1,25 трлн руб.