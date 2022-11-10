Госдума приняла закон о росте налогов в 2023-2025 годах для нефтегазового сектора

Госдума приняла закон о росте налогов в 2023-2025 годах для нефтегазового сектораДополнительные доходы обещали направить на медицину, образование и пенсии
Госдума на заседании 10 ноября приняла во втором и третьем чтениях законопроект, увеличивающий налоговую нагрузку на нефтегазовый сектор, сообщила пресс-служба нижней палаты парламента.
Согласно поправкам в Налоговый кодекс (НК), ставка налога на прибыль для производителей сжиженного природного газа (СПГ) в 2023-2025 гг. вырастет с нынешних 20 до 34%, из которых 17% будет отчисляться в федеральный бюджет и еще 17% — в региональный. Эта мера будет распространяться на компании, которые до 31 декабря 2022 г. включительно экспортировали хотя бы одну партию СПГ, то есть не коснется новых проектов. Изначально правительство предлагало увеличить ставку до 32% и планировало получить в будущем году 200 млрд руб. дополнительного дохода.
Также законопроект предусматривает, что скорректированная налоговая ставка при расчете налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ) на газ начнет действовать не с 1 июля, а с 1 января 2023 г. Корректировка предполагает, что в формулу расчета НДПИ на газ будет введен коэффициент Ккг, характеризующий период времени с начала промышленной добычи на участке недр. С 1 января 2023 г. по 30 июня 2024 г. он будет составлять 134, с 1 июля 2023 г. по 30 июня 2025 г. — 285 и с 1 июля 2025 г. — 305.
Сейчас базовая налоговая ставка на добычу газа составляет 35 руб. за 1000 куб. м. При расчете НДПИ на газ она умножается на базовое значение единицы условного топлива (Еут) и на коэффициент, определяющий степень сложности добычи газа (Кс). Из произведения вычитаются транспортные расходы.
Принятые Думой поправки в НК с 1 января также вводят дополнительные отчисления (так называемую «нашлепку») по НДПИ на газ для «Газпрома» в 50 млрд руб. ежемесячно. В результате бюджет будет получать по 600 млрд руб. в год с 2023 по 2025 г. Летом этого года был принят закон, согласно которому «Газпром» уже производит дополнительные выплаты в бюджет по НДПИ на газ, которые в период с 1 сентября по 30 ноября 2022 г составят 1,25 трлн руб.
Закон также предусматривает сохранение до конца 2025 г. учета скидки на российскую нефть к цене Brent при расчете демпфера на бензин. Ранее эта корректировка демпфера действовала до конца 2022 г. Кроме того, утверждено повышение НДПИ на нефть в 2023-2025 гг. и на уголь в I квартале 2023 г. Правительство рассчитывало получить за три года дополнительно 629 млрд руб. от повышения налога на нефть и порядка 30 млрд руб. от налога на уголь.
Доходы от повышения налогов для нефтегазового сектора пойдут на финансирование здравоохранения, образования, пенсионного обеспечения, а также на «нивелирование санкционного давления, оказываемого на российскую экономику», следует из пояснительной записки к принятому законопроекту.
После начала специальной военной операции (СВО) западные страны ввели санкции в отношении России. США и Великобритания установили полное эмбарго на российские нефть и нефтепродукты, а санкции Евросоюза начнут действовать с 5 декабря для нефти и с 5 февраля 2023 г. — для нефтепродуктов. С начала года также снижаются поставки трубопроводного газа из России в ЕС.
При этом нефтегазовые доходы России за 10 месяцев 2022 г., по данным Минфина, выросли на 34,2% до 9,8 трлн руб. Доходы бюджета поддержали отчисления по НДД (налог на дополнительный доход; льготный режим, которым пользуется ряд новых и истощившихся месторождений, а также проекты по добыче трудноизвлекаемых запасов нефти). За январь - октябрь 2022 г. они выросли в 1,7 раза год к году и составили около 1,7 трлн руб. Также в октябре начались выплаты «Газпрома» по дополнительному НДПИ («Ведомости» писали об этом 8 ноября).
Замгендиректора Института национальной энергетики Александр Фролов отмечает, что решение повысить налоговую нагрузку на нефтегазовый сектор «было ожидаемым». Счетная палата в отзыве на проект федерального бюджета на 2023-2025 гг. заявляла о снижении нефтегазовых доходов в 2023 г. до уровня 2021 г., или до 8,7 трлн руб., отмечает Фролов. Повысить их, по мнению ведомства, можно только увеличением налогов.
Эксперт Института развития технологий ТЭКа Кирилл Родионов считает, что повышение налоговой нагрузки будет менее болезненным для газовой отрасли, чем для угольной и нефтяной, поскольку ЕС «пока не вводил санкций в отношении поставок газа». Он поясняет, что пока только некоторые европейские компании добровольно отказываются от российского газа. В том числе и этот фактор стал причиной снижения экспорта «Газпрома» за 10 месяцев текущего года на 42,6% в годовом выражении до 91,2 млрд куб. м.
Фролов уточнил, что большую долю нефтегазовых поступлений обеспечивают НДПИ на нефть и экспортная пошлина на газ. В 2023 г. из-за снижения экспорта пошлина на газ не сможет принести тех же доходов, что в 2022 г. Поэтому власти пытаются компенсировать выпадающие доходы за счет повышения НДПИ на газ, отметил он.