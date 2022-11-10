Госдума приняла закон о росте налогов в 2023-2025 годах для нефтегазового сектора

Также законопроект предусматривает, что скорректированная налоговая ставка при расчете налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ) на газ начнет действовать не с 1 июля, а с 1 января 2023 г. Корректировка предполагает, что в формулу расчета НДПИ на газ будет введен коэффициент Ккг, характеризующий период времени с начала промышленной добычи на участке недр. С 1 января 2023 г. по 30 июня 2024 г. он будет составлять 134, с 1 июля 2023 г. по 30 июня 2025 г. — 285 и с 1 июля 2025 г. — 305.