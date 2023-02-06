Французская Yves Rocher выставила на продажу флагманский магазин в центре Москвы

Французская Yves Rocher выставила на продажу флагманский магазин в центре МосквыСделку с покупателем должна одобрить правительственная комиссия, что усложняет поиск претендентов
Косметическая компания Yves Rocher приняла решение продать коммерческие помещения на Тверской, 4, которые сейчас занимают ее флагманский магазин и спа-салон. Об этом «Ведомостям» рассказали два консультанта, работавших с французской группой. Информацию подтвердил один из ее партнеров. Общая площадь трехуровневого магазина, по их словам, составляет 750 кв. м. «Для иностранной компании российский рынок после начала СВО стал слишком токсичным, поэтому владеть недвижимостью здесь компания не хочет», – объясняет один из собеседников «Ведомостей». В Yves Rocher на запрос не ответили.
На флагманский магазин Yves Rocher уже есть несколько претендентов, уверяют два консультанта. Назвать их они отказались, сообщив лишь, что среди них присутствуют как ритейл-сети, так и инвесторы, планирующие сдавать площади в аренду. Косметическая компания собирается остаться арендатором объекта, продав его, утверждают консультанты. По их словам, сейчас не самый выгодный курс рубля по отношению к евро, поэтому группа выбирает момент для заключения сделки. За свои площади она хотела бы выручить около 600 млн руб. (включая НДС), добавляют они.