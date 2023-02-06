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Французская Yves Rocher выставила на продажу флагманский магазин в центре Москвы

Сделку с покупателем должна одобрить правительственная комиссия, что усложняет поиск претендентов
Маргарита Соболь
Yves Rocher покинет Тверскую / Максим Стулов / Ведомости

Косметическая компания Yves Rocher приняла решение продать коммерческие помещения на Тверской, 4, которые сейчас занимают ее флагманский магазин и спа-салон. Об этом «Ведомостям» рассказали два консультанта, работавших с французской группой. Информацию подтвердил один из ее партнеров. Общая площадь трехуровневого магазина, по их словам, составляет 750 кв. м. «Для иностранной компании российский рынок после начала СВО стал слишком токсичным, поэтому владеть недвижимостью здесь компания не хочет», – объясняет один из собеседников «Ведомостей». В Yves Rocher на запрос не ответили.

На флагманский магазин Yves Rocher уже есть несколько претендентов, уверяют два консультанта. Назвать их они отказались, сообщив лишь, что среди них присутствуют как ритейл-сети, так и инвесторы, планирующие сдавать площади в аренду. Косметическая компания собирается остаться арендатором объекта, продав его, утверждают консультанты. По их словам, сейчас не самый выгодный курс рубля по отношению к евро, поэтому группа выбирает момент для заключения сделки. За свои площади она хотела бы выручить около 600 млн руб. (включая НДС), добавляют они.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных