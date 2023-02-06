Французская Yves Rocher выставила на продажу флагманский магазин в центре Москвы

На флагманский магазин Yves Rocher уже есть несколько претендентов, уверяют два консультанта. Назвать их они отказались, сообщив лишь, что среди них присутствуют как ритейл-сети, так и инвесторы, планирующие сдавать площади в аренду. Косметическая компания собирается остаться арендатором объекта, продав его, утверждают консультанты. По их словам, сейчас не самый выгодный курс рубля по отношению к евро, поэтому группа выбирает момент для заключения сделки. За свои площади она хотела бы выручить около 600 млн руб. (включая НДС), добавляют они.