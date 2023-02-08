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Бизнес

BP изменила стратегию в пользу традиционных углеводородов

Компания увеличит инвестиции в их добычу на $8 млрд до 2030 года
Дарья Савенкова
HENNING KAISER / DPA / AFP

Британской BP не удалось в полной мере воспользоваться циклом высоких цен на нефть по сравнению с другими глобальными нефтегазовыми мейджорами. Убыток компании по итогам 2022 г. составил $2,5 млрд с учетом списания доли в «Роснефти» в I квартале, отчиталась ВР 7 февраля. Чистая прибыль за год без учета списаний и стоимости запасов составила $27,7 млрд. Ранее результаты за 2022 г. также опубликовали Exxon, Chevron и Shell: значения их чистой прибыли составили $55,7 млрд, $35,5 млрд и $42,3 млрд соответственно. Показатель EBITDA за 2022 г. у BP ($60,7 млрд) оказался ниже значений конкурентов (Exxon – $99,5 млрд, Chevron – $64,6 млрд, Shell – $85,6 млрд).

Также компания обновила стратегию. ВР планирует увеличить инвестиции в нефтегазовые проекты с коротким циклом окупаемости на $1 млрд в год – то есть, на $8 млрд к 2030 г., чтобы генерировать больший денежный поток. Теперь ВР хочет добывать 2,5 млн баррелей нефтяного эквивалента в сутки в 2025 г. и 2 млн в 2030 г., что составит снижение добычи в 25% к уровню 2019 г. (без учета «Роснефти»). В результате BP ожидает, что предпринятые меры помогут увеличить EBITDA компании на $3 млрд в 2025 г. и на $5–6 млрд в 2030 г., к этому времени показатель достигнет $51–56 млрд. Ряд нефтегазовых активов будет функционировать дольше, чем ожидалось, сообщила компания и снизила цели по ограничению выбросов. Предыдущая цель была на уровне 40% снижения к 2019 г. В новом прогнозе ВР ожидает снижение выбросов в 2030 г. на 20-30% к уровню 2019 г. против предыдущей цели в 35-40%.

В 2020 г. ВР объявила себя полностью «зеленой» компанией» и поменяла позиционирование с British Petroleum на Beyond Petroleum (больше, чем нефть). Теперь название компании нужно расшифровывать как Back into Petroleum (назад к нефти), иронизирует колумнист Bloomberg по энергетике и сырьевым товарам Хавьер Блас по поводу смены стратегии ВР. Компания инвестировала значительный объем средств в зеленую энергетику из-за требований регуляторов и экоактивистов, напоминает стратег УК «Арикапитал» Сергей Суверов, но это не привело к серьезному росту финансовых показателей, а добыча углеводородов начала падать из-за недоинвестирования в традиционные источники.

ВР не смогла уйти из «Роснефти»

Весной 2022 г. после начала СВО на Украине BP объявила о намерении уйти из России. У компании, кроме 19,75% «Роснефти», также доли в трех совместных предприятиях (СП) с российской компанией – «Таас-Юрях нефтегазодобыче» (у BP 20%), «Ермак нефтегазе» (49%) и «Харампурнефтегазе» (49%), расположенных в Якутии, Ямало-Ненецком АО и Красноярском крае. Но пока британская компания не приняла действенных шагов для выхода из капитала «Роснефти», а лишь отозвала двух своих представителей из ее совета директоров. Также перечисляются причитающиеся BP дивиденды от участия в «Роснефти». Но средства поступают на счет типа С, с которого BP не может вывести деньги за пределы России.

В допандемийном 2019 году, по данным Института развития технологий ТЭК, инвестиции BP в нефтяной сегмент составляли порядка $10,4 млрд, в 2020 г. они снизились почти вдвое – до $5,8 млрд, а в 2021 г. – до $4,8 млрд. Но уже в 2022 г. объем инвестиций в добычу нефти вновь вырос до $5,3 млрд, отмечает эксперт Института развития технологий ТЭК Кирилл Родионов. Похожую динамику, по его словам, демонстрируют вложения компании в добычу газа: они снижались с $5,5 млрд в 2019 г. до $3,18 млрд в 2021 г., но в 2022 г. вновь подросли до $3,23 млрд. Динамика инвестиций в низкоуглеродные источники энергии отличалась, замечает Родионов. По его словам, они резко выросли со $161 млн в 2019 г. до около $1,6 млрд в 2021 г. Но в 2022 г. показатель сократился на 34,4% до чуть более $1 млрд.

Суверов также обращает внимание на то, что увеличивать инвестиции в традиционную энергетику стали и другие крупнейшие мейджоры, такие как Exxon Mobil, Shell и Chevron, «потому что только это позволяет наращивать добычу и финансовые показатели». Например, Exxon подняла инвестиции в 2022 г. на 36,8% до $22,7 млрд, на фоне чего чистая прибыль компании выросла в 2,4 раза до рекордных $55,7 млрд, следует из отчета компании. И это сказалось на котировках ее акций – за год они выросли на 76%. В то же время бумаги Chevron подорожали на 42%, Shell – на 33%. У акций ВР самый низкий рост из мейджоров – только 27%.

Главный исполнительный директор «Роснефти» Игорь Сечин 6 февраля заявил в ходе форума India Energy Week в Бангалоре, что американские нефтяные компании отказались от ускоренного энергоперехода и сосредоточились на добыче традиционных энергоносителей, поэтому по итогам 2022 г. «стали лидерами по прибыли и капитализации». «Наш акционер BP, лидер зеленой повестки, показал другую динамику, не сумев, как его конкуренты, воспользоваться сложившейся конъюнктурой», – подчеркнул он. Сечин также предположил, что в отчетности за 2022 г. BP может скорректировать стратегию «в пользу традиционной добычи».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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