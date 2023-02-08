BP изменила стратегию в пользу традиционных углеводородов

Также компания обновила стратегию. ВР планирует увеличить инвестиции в нефтегазовые проекты с коротким циклом окупаемости на $1 млрд в год – то есть, на $8 млрд к 2030 г., чтобы генерировать больший денежный поток. Теперь ВР хочет добывать 2,5 млн баррелей нефтяного эквивалента в сутки в 2025 г. и 2 млн в 2030 г., что составит снижение добычи в 25% к уровню 2019 г. (без учета «Роснефти»). В результате BP ожидает, что предпринятые меры помогут увеличить EBITDA компании на $3 млрд в 2025 г. и на $5–6 млрд в 2030 г., к этому времени показатель достигнет $51–56 млрд. Ряд нефтегазовых активов будет функционировать дольше, чем ожидалось, сообщила компания и снизила цели по ограничению выбросов. Предыдущая цель была на уровне 40% снижения к 2019 г. В новом прогнозе ВР ожидает снижение выбросов в 2030 г. на 20-30% к уровню 2019 г. против предыдущей цели в 35-40%.