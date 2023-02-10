Лабораторная служба «Хеликс» пришла в Белоруссию

Лабораторная служба «Хеликс» пришла в БелоруссиюКомпания купила подразделение международного холдинга Medicover
«Хеликс» вышла на рынок Белоруссии, сообщил ее представитель. По его словам, служба приобрела 100% медицинской сети «Синэво» – крупнейшей частной компании на рынке лабораторной диагностики страны. До сделки эта фирма была частью холдинга Medicover, международного поставщика медицинских и диагностических услуг. Сумма сделки не раскрывается. Ее оценочная стоимость составляла 14,5 млн евро, говорилось в отчете Medicover за III квартал 2022 г.
«Синэво» управляет 58 лабораторными пунктами в 23 городах страны, а также центральной лаборатории в Минске. Компания выполняет более 1300 анализов – от биохимии, иммунологии и цитологии до исследований для диагностики редких заболеваний. Это единственная частная лаборатория в Белоруссии, обладающая правом проводить микробиологические исследования. В 2020 г. она стала первой компанией на коммерческом рынке, которая начала проводить ПЦР-тестирование на COVID-19, анализы на антитела к коронавирусу и тесты на антиген возбудителя ковида, сообщил представитель «Хеликс». Выручка Medicover в Белоруссии составила 21,7 млн евро в 2021 г.
В 2023 г. сеть «Синэво» в Белоруссии ждет ребрендинг, рассказал основатель и генеральный директор «Хеликса» Юрий Андрейчук. Со временем она, по его словам, будет работать под маркой российской группы. За счет интеграции в «Хеликс» «Синэво» расширит каталог услуг. Также российская компания привнесет в белорусский бизнес свои наработки в области информационных технологий, говорит Андрейчук.
Основной риск при выходе на новый рынок – это недостаточный спрос на услуги, говорит генеральный директор аналитической компании DSM Group Сергей Шуляк. При этом, по его словам, ежегодно число людей с первично выявленными заболеваниями растет, а государственные поликлиники не всегда справляются с возросшим спросом. Таким образом, клиентская база лабораторных сетей в дальнейшем будет только расширяться, говорит Шуляк.
Под брендом «Хеликс» работает более 600 диагностических центров и лабораторных пунктов в 200 городах России и Казахстане. Компания владеет пятью лабораторными комплексами общей площадью более 12 000 кв. м в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Краснодаре и Новосибирске. «Хеликс» выполняет свыше 3600 анализов для более чем 2200 частных и 300 государственных медицинских компаний в России. Выручка лабораторной сети в 2021 г. по РСБУ составила 16,1 млрд руб., чистая прибыль – 1,7 млрд руб. Крупнейший владелец – структура Андрейчука и гендиректора компании Дарьи Горякиной, ей принадлежит 34,38%, еще 20,42% долей в ней принадлежит Андрейчуку напрямую.