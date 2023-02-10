Лабораторная служба «Хеликс» пришла в Белоруссию

«Синэво» управляет 58 лабораторными пунктами в 23 городах страны, а также центральной лаборатории в Минске. Компания выполняет более 1300 анализов – от биохимии, иммунологии и цитологии до исследований для диагностики редких заболеваний. Это единственная частная лаборатория в Белоруссии, обладающая правом проводить микробиологические исследования. В 2020 г. она стала первой компанией на коммерческом рынке, которая начала проводить ПЦР-тестирование на COVID-19, анализы на антитела к коронавирусу и тесты на антиген возбудителя ковида, сообщил представитель «Хеликс». Выручка Medicover в Белоруссии составила 21,7 млн евро в 2021 г.