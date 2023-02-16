Euroclear и Clearstream могут привлечь к рассмотрению иска к «Билайну»

Судебные тяжбы между «Вымпелкомом» и держателями еврооблигаций Veon (зарегистрированная в Нидерландах головная компания «Билайна») продолжаются на фоне намерения нидерландского холдинга продать российский актив. Кредиторы настаивают на том, что реализация сделки невозможна без гарантий «Вымпелкома» по выплатам по займам.