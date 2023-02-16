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Euroclear и Clearstream могут привлечь к рассмотрению иска к «Билайну»

Рассмотрение дела об облигациях Veon может затянуться еще на полгода, предупреждают юристы
Анна Устинова Марина Тюняева (Бочкарёва)
Максим Стулов / Ведомости

УК «Лидер» ходатайствовала о привлечении в качестве третьих лиц европейских клиринговых систем Euroclear и Clearstream к рассмотрению иска, поданного к российскому телекомоператору «Вымпелком» (работает под брендом «Билайн»). Об этом на заседании суда 15 февраля заявил юрист «Лидера» Павел Кабанов.

Судебные тяжбы между «Вымпелкомом» и держателями еврооблигаций Veon (зарегистрированная в Нидерландах головная компания «Билайна») продолжаются на фоне намерения нидерландского холдинга продать российский актив. Кредиторы настаивают на том, что реализация сделки невозможна без гарантий «Вымпелкома» по выплатам по займам.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных