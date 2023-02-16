Euroclear и Clearstream могут привлечь к рассмотрению иска к «Билайну»Рассмотрение дела об облигациях Veon может затянуться еще на полгода, предупреждают юристы
УК «Лидер» ходатайствовала о привлечении в качестве третьих лиц европейских клиринговых систем Euroclear и Clearstream к рассмотрению иска, поданного к российскому телекомоператору «Вымпелком» (работает под брендом «Билайн»). Об этом на заседании суда 15 февраля заявил юрист «Лидера» Павел Кабанов.
Судебные тяжбы между «Вымпелкомом» и держателями еврооблигаций Veon (зарегистрированная в Нидерландах головная компания «Билайна») продолжаются на фоне намерения нидерландского холдинга продать российский актив. Кредиторы настаивают на том, что реализация сделки невозможна без гарантий «Вымпелкома» по выплатам по займам.
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