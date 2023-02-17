Минсельхоз может снизить пошлины на томаты и огурцы

Минсельхоз инициирует снижение импортных пошлин на помидоры и огурцы в случае продолжения роста цен на эти виды овощей. Об этом говорилось на совещании в министерстве 15 февраля, рассказали «Ведомостям» два его участника. По их словам, еще одной мерой может стать увеличение беспошлинной квоты на ввоз томатов из Турции. Минсельхоз в своем сообщении подтвердил, что следит за динамикой цен и рассмотрит изменение тарифно-таможенного регулирования при необходимости, но другие подробности не раскрыл. Размер пошлин на совещании не обсуждался, добавляют его участники.