Минсельхоз может снизить пошлины на томаты и огурцы

Минсельхоз может снизить пошлины на томаты и огурцыЭто необходимо для стабилизации цен на эти овощи
Минсельхоз инициирует снижение импортных пошлин на помидоры и огурцы в случае продолжения роста цен на эти виды овощей. Об этом говорилось на совещании в министерстве 15 февраля, рассказали «Ведомостям» два его участника. По их словам, еще одной мерой может стать увеличение беспошлинной квоты на ввоз томатов из Турции. Минсельхоз в своем сообщении подтвердил, что следит за динамикой цен и рассмотрит изменение тарифно-таможенного регулирования при необходимости, но другие подробности не раскрыл. Размер пошлин на совещании не обсуждался, добавляют его участники.
Огурцы в опте на начало февраля стоили 133,9 руб. за 1 кг, что на 15,3% выше, чем было годом ранее, помидоры – 125,9 руб. за 1 кг (рост 11,8%), по данным Минсельхоза. Ситуацию с ценами на эти овощи министерство планировало обсудить с производителями и торговыми сетями еще 9 февраля, но тогда совещание перенесли, знают несколько приглашенных участников. На неделе с 7 по 13 февраля рост продолжался, свидетельствуют данные Росстата: огурцы подорожали на 6,2%, томаты на 4,1%.