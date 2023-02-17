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Минсельхоз может снизить пошлины на томаты и огурцы

Это необходимо для стабилизации цен на эти овощи
Алексей Полухин
В настоящий момент при ввозе огурцов и томатов в Россию взимается пошлина в размере 10–15% (но не менее 0,08–0,53 евро за 1 кг) / Андрей Гордеев / Ведомости

Минсельхоз инициирует снижение импортных пошлин на помидоры и огурцы в случае продолжения роста цен на эти виды овощей. Об этом говорилось на совещании в министерстве 15 февраля, рассказали «Ведомостям» два его участника. По их словам, еще одной мерой может стать увеличение беспошлинной квоты на ввоз томатов из Турции. Минсельхоз в своем сообщении подтвердил, что следит за динамикой цен и рассмотрит изменение тарифно-таможенного регулирования при необходимости, но другие подробности не раскрыл. Размер пошлин на совещании не обсуждался, добавляют его участники.

Огурцы в опте на начало февраля стоили 133,9 руб. за 1 кг, что на 15,3% выше, чем было годом ранее, помидоры – 125,9 руб. за 1 кг (рост 11,8%), по данным Минсельхоза. Ситуацию с ценами на эти овощи министерство планировало обсудить с производителями и торговыми сетями еще 9 февраля, но тогда совещание перенесли, знают несколько приглашенных участников. На неделе с 7 по 13 февраля рост продолжался, свидетельствуют данные Росстата: огурцы подорожали на 6,2%, томаты на 4,1%.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных