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«Газпром» нарастил транзит газа через Украину до максимума с начала января

Цена на российское топливо вновь стала привлекательной для покупателей из ЕС, поясняют эксперты
Василий Милькин
Vincent Mundy / Bloomberg via Getty Images

«Газпром» увеличил объемы транзита газа через территорию Украины 18–20 февраля до 39,2 млн куб. м/сутки, следует из экспортной статистики монополии. Это максимум с 3 января этого года.

В январе прокачка российского газа через Газотранспортную систему (ГТС) Украины упала до исторического минимума. С мая по конец декабря 2022 г. транзит держался на уровне 41–43 млн куб. м/сутки. Но с 4 по 20 января 2023 г. «Газпром» снизил суточную прокачку через Украину в общей сложности более чем на 40% до 24,4 млн куб. м. В итоге в январе «Газпром» транспортировал через Украину 975,9 млн куб. м. Для сравнения: в октябре 2022 г. «Газпром» поставил в Европу через ГТС Украины 1,3 млрд куб. м газа, в ноябре – 1,27 млрд куб. м, в декабре – 1,3 млрд куб. м.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных