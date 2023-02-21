«Газпром» нарастил транзит газа через Украину до максимума с начала января

В январе прокачка российского газа через Газотранспортную систему (ГТС) Украины упала до исторического минимума. С мая по конец декабря 2022 г. транзит держался на уровне 41–43 млн куб. м/сутки. Но с 4 по 20 января 2023 г. «Газпром» снизил суточную прокачку через Украину в общей сложности более чем на 40% до 24,4 млн куб. м. В итоге в январе «Газпром» транспортировал через Украину 975,9 млн куб. м. Для сравнения: в октябре 2022 г. «Газпром» поставил в Европу через ГТС Украины 1,3 млрд куб. м газа, в ноябре – 1,27 млрд куб. м, в декабре – 1,3 млрд куб. м.