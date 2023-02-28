МЭА прогнозирует на 2023 год замедление темпов роста рынка СПГ

Рост рынка в 2023 г., согласно прогнозам МЭА, будет обеспечен за счет продолжающегося наращивания Европой импорта СПГ, а также благодаря «умеренному восстановлению» спроса в Азии. В МЭА напомнили, что в прошлом году импорт сжиженного газа в Европу вырос на 63% к 2021 г. до рекордных 180 млрд куб. м (здесь и далее приводится эквивалент трубопроводного газа). На темпы роста в 2023 г. также повлияет выход в США в I квартале 2023 г. на полную мощность крупного СПГ-завода Freeport LNG (проектная мощность составляет 15 млн т в год или порядка 20,7 млрд куб. м). Завод останавливали в 2022 г. после пожара.