МЭА прогнозирует на 2023 год замедление темпов роста рынка СПГ

МЭА прогнозирует на 2023 год замедление темпов роста рынка СПГАзия может стать драйвером увеличения спроса после «открытия» Китая
Объем мирового рынка сжиженного природного газа (СПГ) в 2023 г. вырастет на 4,3% до уровня около 550 млрд куб. м. Об этом говорится в обзоре Международного энергетического агентства (МЭА) от 28 февраля 2023 г.
Продажи в 2022 г. выросли на 5,4%, а в 2021 г. – на 6%. Таким образом темпы роста глобального рынка СПГ замедляются.
Рост рынка в 2023 г., согласно прогнозам МЭА, будет обеспечен за счет продолжающегося наращивания Европой импорта СПГ, а также благодаря «умеренному восстановлению» спроса в Азии. В МЭА напомнили, что в прошлом году импорт сжиженного газа в Европу вырос на 63% к 2021 г. до рекордных 180 млрд куб. м (здесь и далее приводится эквивалент трубопроводного газа). На темпы роста в 2023 г. также повлияет выход в США в I квартале 2023 г. на полную мощность крупного СПГ-завода Freeport LNG (проектная мощность составляет 15 млн т в год или порядка 20,7 млрд куб. м). Завод останавливали в 2022 г. после пожара.
В прошлом году Европа вынуждена была резко нарастить закупку СПГ вместо «выпавших» объемов трубопроводного газа из РФ. Поставки в дальнее зарубежье, включая страны ЕС, в 2022 г. составили 100,9 млрд куб. м, говорил в начале января 2023 г. председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер. Это на 45% меньше, чем годом ранее. Сейчас экспорт российского трубопроводного газа в Европу продолжается через Украину (28 февраля прокачка составила 42,3 млн куб. м) и по продолжению газопровода «Турецкий поток» через Балканы (по данным на 28 февраля – 28 млн куб. м). Для сравнения, 28 февраля 2022 г. трубопроводные поставки в Европу по всем газопроводам составили более 330 млн куб. м.
На фоне роста спроса на СПГ после начала СВО на Украине спотовые цены на газ в Европе начали расти и в марте достигли исторического максимума в $3900 за 1000 куб. м. Затем они постепенно снижались и после нового всплеска в августе (до $3600 за 1000 куб. м) стабилизировались ниже $1000 за 1000 куб. м. По данным биржи ICE, апрельские фьючерсы на газ в хабе TTF 28 февраля торговались в районе $500 за 1000 куб. м.
Спрос в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР) на СПГ в 2022 г. оказался ниже ожиданий аналитиков, продемонстрировав падение на 8% (абсолютных цифр МЭА не приводит). В частности, Китай сократил импорт сжиженного газа на 21%, или на 22 млрд куб. м, что стало наиболее сильным падением с 2006 г. Это произошло на фоне замедления экономического роста и политики нулевой терпимости к коронавирусу в КНР.
В этом году спрос на СПГ в Китае – «один из самых больших факторов неопределенности», подчеркивается в обзоре МЭА. По прогнозу агентства, импорт СПГ в Китай в 2023 г. может снизиться на 12% до 75 млрд куб. м или «при сочетании умеренно-оптимистичным условий» вырасти на 35% до 115 млрд куб. м. При этом страна уже законтрактовала поставки 110 млрд куб. м СПГ в 2023 г., уточняет МЭА.
Также в Азии в прошлом году, согласно данным МЭА, заметно снизили импорт СПГ Индия и Бангладеш (по 17% к 2021 г.) и Пакистан (на 18%) из-за высоких спотовых цен. При этом некоторые азиатские страны нарастили поставки СПГ из-за высокого спроса на электроэнергию и роста экономической активности. Среди них Малайзия (+45%), Таиланд (+28%), Сингапур (+22%), Индонезия (+6%). Япония в 2022 г. оставалась крупнейшим импортером СПГ в мире, несмотря на снижение поставок на 3% год к году. По данным минфина Японии, в страну было импортировано 70,2 млн т СПГ, или 99,4 млрд куб. м.
Ведущими поставщиками сжиженного газа в 2022 г. были Катар, Австралия и США. Катар, согласно данным МЭА, увеличил экспорт СПГ на 3% к предыдущему году (на долю производителей Ближнего Востока в 2022 г. пришлось более 100 млрд куб. м СПГ). США повысили экспорт на 11% примерно до 100 млрд куб. м благодаря вводу новых мощностей по сжижению, а поставки из Австралии оставались стабильными.
По данным МЭА, Россия также нарастила экспорт СПГ в 2022 г. на 10% (по данным Б1, было вывезено 44,2 млрд куб. м). При этом 43% объемов сжиженного в России газа были направлены в Евросоюз (в 2021 г. этот показатель составлял 35%). Снижение производства СПГ в прошлом году было зарегистрировано только в африканских странах: в Нигерии – на 15%, Алжире – на 13%, Анголе – на 9%.
Конкуренция между Европой и Азией за поставки СПГ в 2023 г. может «несколько ослабнуть» благодаря сокращению спроса в ЕС (план по снижению спроса на газ на 15% был принят в 2022 г. – «Ведомости»), считает эксперт Института развития технологий ТЭК Кирилл Родионов. При этом, добавляет эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Евгений Миронюк, Азия после «открытия» КНР на фоне снятия коронавирусных ограничений станет основным драйвером роста мирового спроса на СПГ. Но пока не ясно, каким источникам генерации отдаст приоритет Китай – угольным или газовым, добавляет он.
Аналитик ФГ «Финам» Сергей Кауфман считает, что конкуренция Европы и Азии за свободные объемы СПГ может стать одним из основных факторов, которые «не дадут ценам на газ нормализоваться» и в 2023 г. При этом он не ожидает дефицита газа в ЕС, потому что в 2022 г. Европа продемонстрировала способность «перекупать объемы из Азии». Родионов прогнозирует новые «ценовые всплески» на газ весной и летом 2023 г., когда странам ЕС придется закрывать потребности в топливе за счет импорта.