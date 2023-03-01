Предположительно связанная с экс-чемпионом UFC Нурмагомедовым сеть фастфуда закрыла почти все точки в Москве

Сеть ресторанов быстрого питания M-Eat by Khabib закрыла шесть точек, которые были запущены только в 2022 г. Информация о них исчезла с сайтов тех торгово-развлекательных комплексов и гастромаркетов, в которых они располагались. Из фудмолла «Депо» рядом со ст. м. «Белорусская» M-Eat by Khabib съехала еще в декабре 2022 г., а из центра «Щелковский» – около полугода назад, сообщили «Ведомостям» сотрудники контактных центров этих объектов.