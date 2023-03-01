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Предположительно связанная с экс-чемпионом UFC Нурмагомедовым сеть фастфуда закрыла почти все точки в Москве

В этом сегменте сейчас слишком большая конкуренция
Анна Киселева Дарья Молоткова
«М-ит групп франчайзинг» связывали с российским чемпионом смешанных единоборств по версии UFC Хабибом Нурмагомедовым / Андрей Никеричев / Агентство «Москва»

Сеть ресторанов быстрого питания M-Eat by Khabib закрыла шесть точек, которые были запущены только в 2022 г. Информация о них исчезла с сайтов тех торгово-развлекательных комплексов и гастромаркетов, в которых они располагались. Из фудмолла «Депо» рядом со ст. м. «Белорусская» M-Eat by Khabib съехала еще в декабре 2022 г., а из центра «Щелковский» – около полугода назад, сообщили «Ведомостям» сотрудники контактных центров этих объектов.

Отраслевой Telegram-канал, освещающий открытия и закрытия ресторанов в Москве, утверждает, что рестораны в башне «Федерация» в деловом центре «Москва-сити» и на железнодорожной станции в Мытищах также прекратили работу. Запросы, направленные в M-Eat by Khabib, а также генеральному директору сети Ксении Бабий, остались без ответа. Не ответили и представители самих торгово-развлекательных центров. В Crocus Group отказались от комментариев.

О запуске сети стало известно в январе 2022 г. Тогда источник, близкий к компании, уверял, что развивающая этот бизнес компания ООО «М-ит групп франчайзинг» связана с российским чемпионом смешанных единоборств по версии UFC Хабибом Нурмагомедовым. Это подтверждал и знакомый самого спортсмена. Его фото также есть на странице M-Eat by Khabib в одной из социальных сетей. Но, по данным «СПАРК-Интерфакса», 100%-ным владельцем «М-ит групп франчайзинга» является бизнесмен Владимир Хорошилов. Связаться с ним не удалось. Нурмагомедов на звонок корреспондента «Ведомостей» не ответил.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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