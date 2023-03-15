«Открытие холдинг» начал оспаривать сделки своих бывших акционеров

В августе-сентябре 2017 г., как следует из исков, ОХ заключил две крупные и одновременно невыгодные для себя сделки, стороной по которым выступали компании группы ИСТ. Первая из них была заключена за 12 дней до того, как ЦБ взял «ФК Открытие» на санацию. В августе 2017 г. холдинг купил пакет акций «Объединенной вагонной компании» (ОВК) за 6,53 млрд руб. Как следует из иска, цена оказалась завышена почти в два раза. Вторую сделку ИСТ и Беляеву удалось провести, когда в банке уже находилась временная администрация. В ее результате ОХ согласился на то, чтобы одна из структур группы ИСТ перевела свой долг перед холдингом на принадлежащую Беляеву компанию, говорится в иске. Это причинило ущерб на 7,3 млрд руб. – новый должник по долгу платить не стал.