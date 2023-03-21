Спрос на услуги такси достиг максимума за пять лет

Спрос на услуги такси достиг максимума за пять летВслед за ним увеличились и доходы водителей
Количество выполняемых заказов такси в час достигло максимума за последние пять лет, следует из данных, предоставленных «Ведомостям» управляющей компанией в сфере транспортных услуг «ГТК-Холдинг». В опросе приняли участие 3 000 водителей такси в возрасте от 25 до 50 лет, работающих в городах с населением более 1 млн человек.
По данным на 1 марта, один водитель в среднем выполняет три заказа в час. Аналогичный показатель в 2022 г. составлял 2,5 поездки, в 2021 – 2,6, отмечается в исследовании. Самый низкий показатель за пятилетие был зафиксирован в год начала пандемии коронавируса – в 2020 г. он составлял 1,8 поездки в час. Смена 65% таксистов, по их словам, длится восемь часов, 13% работают по шесть-семь часов. 15% опрошенных проводят за рулем по 8-12 часов в день.
Согласно результатам опроса, рост числа заказов сопровождается увеличением доходов водителей такси за смену. Средняя выручка составляет 5 600 руб., что на 33% больше показателя 2022 г. (4 200 руб.). В 2021 г. водитель за смену зарабатывал в среднем 5 000 руб., в 2020 г. – 3 100. С учетом всех статей расходов (топливо, аренда автомобиля и пр.) доход таксиста составляет 35-40% от выручки, следует из данных опроса.
Среди водителей такси экономкласса 45% зарабатывают 60 000 руб. в месяц, 18% – от 60 000 до 70 000 руб. Доход 20% респондентов находится в диапазоне от 50 000 до 60 000 руб., 13% удается заработать свыше 70 000 руб., 4% – менее 50 000 руб.
Увеличение спроса на поездки можно объяснить тем, что выросла популярность «коротких поездок» – многие отказываются от личного транспорта в пользу каршеринга и услуг такси, считает основатель «ГТК-Холдинга» Саид Залиев. «Резкий спад на услуги такси был зафиксирован в пандемийный 2020 г., когда в период самоизоляции подавляющее число постоянных пользователей услуг такси были ограничены в перемещении», – сказал он «Ведомостям».
По мнению Залиева, россияне предпочитают ездить на такси, потому что это позволяет экономить время и снизить уровень амортизации личного автомобиля.
Результаты исследования отражают реальную ситуацию в сфере транспортных услуг, считает вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин. «Количество заказов в час может отличаться в зависимости от времени суток. В ночное время их меньше, но они будут более денежными для водителя», – заявил он «Ведомостям».
По его словам, подтверждается и тенденция на рост заработка водителя, так как тарифы сейчас «весьма качественно сбалансированы». «Цены для потребителя комфортны, водителю они позволяют зарабатывать больше, чем когда бы то ни было, что позитивно сказывается и на инвестициях в эту сферу, и на количестве заказов. Потенциал большой – нынешние цены вполне позволяют такси выходить из серой зоны», – отметил Шапарин.
При этом, по мнению эксперта, вскоре баланс цены и предложения может измениться из-за нового требования к службам заказа такси, подготовленного Минтрансом РФ. Согласно ему, водитель должен завершить поездку прежде, чем получит новый заказ. «Сейчас это можно сделать [получить следующий заказ] за несколько минут до завершения текущей поездки, что позволяет обеспечить «бесшовную» передачу водителя от одного клиента к другому, водитель не простаивает и экономит тем самым деньги», – говорит Шапарин. Он считает, что предложение Минтранса может «ухудшить экономику работы» водителя и в результате повысятся тарифы, так как количество готовых принять заказ водителей влияет на стоимость поездки.
Минтранс России намерен ограничить максимальную продолжительность смены водителей такси 12 часами, по истечении которых водители не смогут получать новые заказы от агрегаторов. Проект соответствующего постановления был опубликован в начале марта.
Предлагаемые изменения также обязывают водителей брать перерыв. Делать они это должны будут не позднее чем через пять часов после того, как передадут агрегатору информацию о готовности выполнить первый заказ. Заказы во время перерыва водителю поступать не будут. Кроме того, предлагается запретить и передачу водителю новых заказов до завершения текущей поездки.