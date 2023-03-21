Спрос на услуги такси достиг максимума за пять лет

При этом, по мнению эксперта, вскоре баланс цены и предложения может измениться из-за нового требования к службам заказа такси, подготовленного Минтрансом РФ. Согласно ему, водитель должен завершить поездку прежде, чем получит новый заказ. «Сейчас это можно сделать [получить следующий заказ] за несколько минут до завершения текущей поездки, что позволяет обеспечить «бесшовную» передачу водителя от одного клиента к другому, водитель не простаивает и экономит тем самым деньги», – говорит Шапарин. Он считает, что предложение Минтранса может «ухудшить экономику работы» водителя и в результате повысятся тарифы, так как количество готовых принять заказ водителей влияет на стоимость поездки.