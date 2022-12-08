Депутаты уточнили требования к водителям такси и ответственности перевозчиков и агрегаторов

Некоторые из идей, которые содержались в первоначальной версии законопроекта, ко второму чтению предложено исключить как избыточные. В частности, и Минтранс, и представители бизнеса (РСПП, «Опоры России», «Деловой России») поддержали идею убрать ограничения для работы водителей легкового такси. Изначально предполагалось, что к «осуществлению перевозок пассажиров и багажа» водители будут допускаться только после прохождения аттестации на знание расположения всех объектов инфраструктуры, достопримечательностей, медицинских и образовательных учреждений, объектов спорта, зданий органов государственной власти, путей подъезда к ним и т. д. Кроме того, ко второму чтению убрать такую заградительную меру по допуску к управлению такси, как три неоплаченных штрафа за нарушение ПДД, следует из таблицы поправок. Данную инициативу также поддержали профильное ведомство и бизнес-объединения. «Были подготовлены важные поправки, законопроект сейчас актуален. И надеюсь, он будет рассмотрен в ближайшем времени», – отметила депутат Яна Лантратова, которая участвовала в подготовке большинства предложений.