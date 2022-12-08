Депутаты уточнили требования к водителям такси и ответственности перевозчиков и агрегаторов

Депутаты уточнили требования к водителям такси и ответственности перевозчиков и агрегаторовОни подготовили поправки к отраслевому правительственному законопроекту
Депутаты и сенаторы предложили пакет поправок ко второму чтению законопроекта «Об организации перевозок пассажиров и багажа легковым такси в России и о внесении изменений в отдельные законодательные акты России», который был внесен в Госдуму 11 мая и принят в первом чтении 5 июля. Часть из 99 предложений парламентариев («Ведомости» с ними ознакомились) могут серьезно скорректировать инициативу, которая должна быть окончательно принята уже в осеннюю сессию 2022 г., как говорил заместитель министра транспорта Дмитрий Баканов 17 ноября в ходе Транспортной недели.
Поправки для таксистов
Некоторые из идей, которые содержались в первоначальной версии законопроекта, ко второму чтению предложено исключить как избыточные. В частности, и Минтранс, и представители бизнеса (РСПП, «Опоры России», «Деловой России») поддержали идею убрать ограничения для работы водителей легкового такси. Изначально предполагалось, что к «осуществлению перевозок пассажиров и багажа» водители будут допускаться только после прохождения аттестации на знание расположения всех объектов инфраструктуры, достопримечательностей, медицинских и образовательных учреждений, объектов спорта, зданий органов государственной власти, путей подъезда к ним и т. д. Кроме того, ко второму чтению убрать такую заградительную меру по допуску к управлению такси, как три неоплаченных штрафа за нарушение ПДД, следует из таблицы поправок. Данную инициативу также поддержали профильное ведомство и бизнес-объединения. «Были подготовлены важные поправки, законопроект сейчас актуален. И надеюсь, он будет рассмотрен в ближайшем времени», – отметила депутат Яна Лантратова, которая участвовала в подготовке большинства предложений.
По словам депутата-единоросса Олега Гарина, пока нет полного понимания, какие именно поправки будут приняты, но их инициаторы считают, что на первом месте «должна быть безопасность пассажиров».
Значительная часть поправок касается юридических лиц, ИП и физлиц, осуществляющих деятельность по перевозке пассажиров и багажа легковым такси. В частности, сейчас по проекту закона органы госвласти регионов вправе применять меры государственной поддержки перевозчиков, в том числе в целях стимулирования использования в качестве легкового такси электромобилей, транспортных средств с двигателями на газомоторном топливе, а также осуществления перевозок инвалидов. Поддерживать предлагается и перевозку иных граждан, в частности «многодетных семей, иных категорий маломобильных групп населения». Минтранс в целом поддерживает поправки депутатов. Точечные комментарии министерства не противоречат общему ходу согласования собранного перечня.
Поправки для агрегаторов
В пояснительной записке к инициативе правительства изначально говорилось, что сейчас большинство таксопарков в регионах сократили свои диспетчерские и работают в партнерстве с «Яндекс.Такси», Gett, Uber, «Максим» и «Ситимобил», но законодательством не урегулирована деятельность агрегаторов. Изначально законопроектом было предложено прописать ответственность агрегаторов за вред, причиненный при перевозке легковым такси жизни, здоровью, имуществу пассажира. В частности – солидарную ответственность с лицом, который осуществляет перевозку без разрешения; полную – перед пассажиром за вред, если фрахтователь не был уведомлен надлежащим образом о наименовании перевозчика или в реестре отсутствуют сведения о нем.
Ко второму чтению парламентарии предложили скорректировать эти нормы таким образом, чтобы перевозчики могли в большей степени разделить ответственность с агрегаторами. «Законопроект направлен на то, чтобы ответственность была и со стороны перевозчика, и со стороны службы, через которую делается заказ такси, – говорит зампредседателя комитета Госдумы по транспорту Рафаэль Марданшин. – Если авария произошла по вине водителя, то он в пределах страховки возмещает ущерб. В поправках к законопроекту предусмотрена норма субсидиарной ответственности, потому что не всегда данная страховка может покрыть нанесенный ущерб. Для таких случаев и было предусмотрено, чтобы ущерб могли покрывать другие участники рынка, например служба заказов такси».
Есть несколько версий поправок. К примеру, группа парламентариев, среди которых сенатор Андрей Кутепов, депутаты Лантратова и Алексей Ситников, предложила, чтобы агрегатор нес солидарную ответственность только с лицом, разрешение которого на осуществление перевозки не действует уже более пяти рабочих дней, а соответствующая запись внесена в реестр такси. А с перевозчиком, являющимся физическим лицом, агрегатор будет нести субсидиарную ответственность в части возмещения реального ущерба, не покрытого страховым возмещением. Депутат Виктор Зубарев предложил оставить в законе упоминание только о субсидиарной ответственности с перевозчиком, являющимся физическим лицом.
Оба предложения были поддержаны бизнесом. «За» высказался и Минтранс, но уже с оговоркой, что перед вторым чтением поправки предстоит обсудить на площадке Госдумы.
«Ведомости» направили запрос в Минтранс, а также участникам рынка, упомянутым в пояснительной записке к законопроекту.
Какой механизм лучше
Оптимальным является механизм, при котором агрегатор несет субсидиарную ответственность независимо от того, является перевозчик физическим или юридическим лицом, отметил CEO Bibi Анатолий Сморгонский. По его мнению, каждый участник рынка такси будет знать причину, размеры и основания своей ответственности. «Чем сложнее будет действовать механизм определения лица, тем больше это займет времени у клиента в получении компенсации за причиненный вред, и резко возрастет количество недобросовестных перевозчиков, желающих избежать реальной ответственности», – сказал он.
Виртуальные таксопарки
Кроме того, поддержанные бизнесом поправки Зубарева могут изменить заложенный в законопроекте подход к созданию филиалов агрегаторов в регионах России. В частности, они исключают требование об обязанности служб заказа иметь филиал в субъекте РФ, в котором было выдано право на осуществление деятельности указанной службы, если количество такси, используемых для выполнения заказов, превышает 5000 в сутки.
«В большей степени эта норма важна для выходящих на рынок и малых, небольших компаний-агрегаторов, чтобы они находились в равных условиях работы. По критериям отнесения и ранжирования, где филиалы открывать обязательно, а где можно работать напрямую, пока тоже нет единой позиции», – рассказал Ситников.
Бизнес придерживается позиции, что ответственность должна быть субсидиарной, а не солидарной, ведь иначе за возмещением ущерба чаще всего будут обращаться к агрегатору, что несправедливо, сказал заместитель председателя «Деловой России» Антон Данилов-Данильян. «Будут обращаться к тем, у кого есть деньги, что неверно по своей сути», – отметил он. По его мнению, сначала за возмещением следует обращаться непосредственно к виновнику причинения ущерба и, если он не покрывает затраты, тогда в рамках субсидиарной ответственности следует обращаться к остальным участникам события, коим является в том числе и агрегатор.
Ответственность в большинстве случаев должен нести перевозчик, полагает вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин. «Агрегатор должен выступать соответчиком, когда есть проблемы с его стороны, например, если не была своевременно убрана машина, или организация из числа партнеров, если ее разрешение было приостановлено», – отметил он. По мнению Шапарина, поправка не ударит болезненно по водителям, потому что «все и так понимали», что перевозчики будут нести ответственность за причинение вреда пассажирам.
По его словам, не нужно тянуть с принятием поправок, поскольку отрасль находится «в подвешенном состоянии». РСПП, «Деловая Россия» и «Опора России» уже направили спикеру Госдумы Вячеславу Володину письмо с просьбой ускорить принятие законопроекта с учетом позиции бизнеса, сказал Данилов-Данильян. «Ведомости» направили запрос в пресс-службу нижней палаты парламента. Рабочая группа еще работает над поправками, сказал Ситников. При этом в комитете Госдумы по транспорту документ не обсуждался.