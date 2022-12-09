Такси в России предложили освободить от средств контроля усталости водителей

Обязательное требование об установке в легковом такси устройств контроля за вниманием и усталостью (сонливостью) водителя зафиксировано в законопроекте «Об организации перевозок пассажиров и багажа легковым такси в РФ», внесенном в Госдуму правительством 11 мая 2022 г. Это требование, отмечает Минтранс в предложенных поправках, синхронизировано с законопроектом «О внесении изменений в статьи 2 и 20 ФЗ «О безопасности дорожного движения» («Ведомости» писали о нем 14 ноября).