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Такси в России предложили освободить от средств контроля усталости водителей

Но эксперты не исключают, что в дальнейшем устройства «антисон» станут обязательными
Ксения Потаева
Законодательная новелла о внедрении средств контроля за усталостью обсуждается не первый год и каждый раз вызывает критику со стороны владельцев такси / Андрей Гордеев / Ведомости

Депутаты заксобрания Нижегородской области предложили исключить из правительственного законопроекта о такси требование об обязательном оснащении машин средствами контроля за усталостью водителей (устройства «антисон»). Это следует из свода поправок к законопроекту, с которыми ознакомились «Ведомости». Эту инициативу, следует из документа, поддержали также деловые ассоциации (РСПП, «Деловая Россия» и «Опора России») и Минтранс РФ.

Обязательное требование об установке в легковом такси устройств контроля за вниманием и усталостью (сонливостью) водителя зафиксировано в законопроекте «Об организации перевозок пассажиров и багажа легковым такси в РФ», внесенном в Госдуму правительством 11 мая 2022 г. Это требование, отмечает Минтранс в предложенных поправках, синхронизировано с законопроектом «О внесении изменений в статьи 2 и 20 ФЗ «О безопасности дорожного движения» («Ведомости» писали о нем 14 ноября).

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных