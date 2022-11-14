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Правительство внесло в Думу проект по контролю усталости водителей за рулем

Установка дополнительных устройств для этого может иметь смысл, но потребуется господдержка
Павел Сутулин Александр Волобуев Денис Ильюшенков
Новый законопроект может повысить издержки как агрегаторов такси, так и партнеров-таксопарков / Андрей Гордеев / Ведомости

Правительство 10 ноября внесло в Госдуму разработанный Минтрансом законопроект, предусматривающий внесение поправок в закон «О безопасности дорожного движения». Поправки регламентируют применение специальных средств контроля усталости водителей грузовиков, автобусов и автомобилей такси и должны вступить в силу 1 сентября 2024 г. Документ размещен в базе нормативных актов Думы.

Начиная с 2014  г. в России постепенно вводится обязанность для владельцев грузовиков от 3,5 т, автобусов и микроавтобусов (восемь и более пассажирских мест) устанавливать на технику тахографы. Это устройство, которое позволяет регистрировать информацию о скорости и маршруте движения транспортного средства, а также контролировать соблюдение водителем норм труда и отдыха. По текущим правилам водитель такой техники не может находиться за рулем более 10 (в некоторых случаях – 12) часов в сутки.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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