Правительство внесло в Думу проект по контролю усталости водителей за рулем

Правительство внесло в Думу проект по контролю усталости водителей за рулемУстановка дополнительных устройств для этого может иметь смысл, но потребуется господдержка
Правительство 10 ноября внесло в Госдуму разработанный Минтрансом законопроект, предусматривающий внесение поправок в закон «О безопасности дорожного движения». Поправки регламентируют применение специальных средств контроля усталости водителей грузовиков, автобусов и автомобилей такси и должны вступить в силу 1 сентября 2024 г. Документ размещен в базе нормативных актов Думы.
Начиная с 2014 г. в России постепенно вводится обязанность для владельцев грузовиков от 3,5 т, автобусов и микроавтобусов (восемь и более пассажирских мест) устанавливать на технику тахографы. Это устройство, которое позволяет регистрировать информацию о скорости и маршруте движения транспортного средства, а также контролировать соблюдение водителем норм труда и отдыха. По текущим правилам водитель такой техники не может находиться за рулем более 10 (в некоторых случаях – 12) часов в сутки.