Правительство внесло в Думу проект по контролю усталости водителей за рулем

Начиная с 2014 г. в России постепенно вводится обязанность для владельцев грузовиков от 3,5 т, автобусов и микроавтобусов (восемь и более пассажирских мест) устанавливать на технику тахографы. Это устройство, которое позволяет регистрировать информацию о скорости и маршруте движения транспортного средства, а также контролировать соблюдение водителем норм труда и отдыха. По текущим правилам водитель такой техники не может находиться за рулем более 10 (в некоторых случаях – 12) часов в сутки.