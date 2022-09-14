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Спрос на «старое» ОСАГО стал аномальным

Его создали паникеры и токсичные водители, говорят эксперты
Софья Шелудченко
Новые тарифы позволят страховщикам удерживать цены для аккуратных водителей за счет повышения стоимости страховки для аварийных / Максим Стулов / Ведомости

Клиенты спешили оформить полисы ОСАГО по старым ценам 12 сентября, в последний день перед вступлением в силу новых тарифов, следует из опроса «Ведомостями» крупнейших страховых компаний («Ингосстрах», «Согаз», ВСК, «Тинькофф страхование», «РЕСО-гарантия», «Ренессанс страхование», «Альфастрахование», «Согласие», «Росгосстрах»).

У некоторых из них продажи выросли вдвое. Рост продаж полисов ОСАГО в 2 раза зафиксировал и финансовый маркетплейс «Сравни.ру», рассказал директор по развитию страхового бизнеса компании Александр Крайник, не раскрывая абсолютных цифр. В первом полугодии 2022 г., по данным ЦБ, было оформлено 18,9 млрд полисов: т. е. в среднем за день оформлялось 104,4 млн полисов. Таким образом, 12 сентября могло быть оформлено более 200 млн полисов. Средняя премия по ОСАГО в первом полугодии составляла 6200 руб. Следовательно, общая премия за день могла превысить 1,2 млрд руб.

Центробанк в июне предложил расширить границы тарифного коридора ОСАГО на 26% вверх и вниз – из-за подорожания автозапчастей страховщики нуждались в компенсации стоимости. Новые тарифы позволят страховщикам удерживать цены для аккуратных водителей за счет повышения стоимости страховки для аварийных, пояснял ЦБ в своем сообщении. Границы тарифов для общественного транспорта расширятся на 17,8% в обе стороны. Изменения вступили в силу 13 сентября.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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