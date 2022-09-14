Спрос на «старое» ОСАГО стал аномальным

У некоторых из них продажи выросли вдвое. Рост продаж полисов ОСАГО в 2 раза зафиксировал и финансовый маркетплейс «Сравни.ру», рассказал директор по развитию страхового бизнеса компании Александр Крайник, не раскрывая абсолютных цифр. В первом полугодии 2022 г., по данным ЦБ, было оформлено 18,9 млрд полисов: т. е. в среднем за день оформлялось 104,4 млн полисов. Таким образом, 12 сентября могло быть оформлено более 200 млн полисов. Средняя премия по ОСАГО в первом полугодии составляла 6200 руб. Следовательно, общая премия за день могла превысить 1,2 млрд руб.