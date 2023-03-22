Минсельхоз отказался компенсировать издержки рыбакам в водах Антарктики, Африки и Южной Америки

Данная мера поддержки была введена в июне 2021 г. Предполагалось, что она поможет увеличить объем добычи водных биоресурсов в отдаленных районах на 650 500 т в год, в деньгах это эквивалентно $855,9 млн. В России, для сравнения, местные компании в прошлом году выловили 4,8 млн т. Компенсации на топливо планировалось выплачивать рыбопромышленникам, которые занимаются добычей в Антарктике, в открытой северной и южной части Тихого океана и северо-западной части Атлантики, а также исключительных экономических зонах (ИЭЗ) африканских стран (Гвинея, Мавритания, Мадагаскар, Мозамбик, Сенегал, ЮАР), Никарагуа и Эквадора.