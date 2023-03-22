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Минсельхоз отказался компенсировать издержки рыбакам в водах Антарктики, Африки и Южной Америки

За два года этой мерой не смогла воспользоваться ни одна компания
Алексей Полухин
Сергей Красноухов / РИА Новости

Рыбопромышленные компании, занимающиеся добычей в так называемых отдаленных районах, в этом году не смогут получить компенсацию в размере 30% затрат на топливо. Это следует из проекта изменений в программу развития рыбохозяйственного комплекса, он был опубликован Минсельхозом 20 марта. В пояснительной записке такое решение объясняется отсутствием финансирования. В Минсельхозе перенаправили вопросы в Росрыболовство. Там отказ от меры поддержки подтвердили.

Данная мера поддержки была введена в июне 2021 г. Предполагалось, что она поможет увеличить объем добычи водных биоресурсов в отдаленных районах на 650 500 т в год, в деньгах это эквивалентно $855,9 млн. В России, для сравнения, местные компании в прошлом году выловили 4,8 млн т. Компенсации на топливо планировалось выплачивать рыбопромышленникам, которые занимаются добычей в Антарктике, в открытой северной и южной части Тихого океана и северо-западной части Атлантики, а также исключительных экономических зонах (ИЭЗ) африканских стран (Гвинея, Мавритания, Мадагаскар, Мозамбик, Сенегал, ЮАР), Никарагуа и Эквадора.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных