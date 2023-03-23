СУГ на бирже подорожали втрое

В результате профицита продукта в РФ цены на глобальном рынке оказались значительно выше внутрироссийских, и экспорт стал высокомаржинальным. Эта тенденция наметилась еще в первом полугодии 2022 г. и, по данным «Петромаркета», сохраняется до сих пор. 14 марта 2023 г. разница между ценой на автомобильный пропан-бутан для внутреннего рынка на базисе FCA («поставка на транспорт продавца в указанном месте») Сургут без НДС и экспортным нетбэком на этом же базисе составляла 13 800 руб./т.