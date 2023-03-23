СУГ на бирже подорожали втрое

СУГ на бирже подорожали втроеЭксперты связывают это с ажиотажным спросом в преддверии ремонтов на НПЗ
В РФ биржевые цены на сжиженные углеводородные газы (СУГ; смесь пропана и бутана), использующиеся преимущественно в качестве моторного топлива, с начала марта 2023 г. выросли более чем втрое. Это следует из данных торгов на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ).
23 марта тонна СУГ на Урале и в Сибири (наиболее ликвидный биржевой индекс) стоила 13 897 руб. – в 3,3 раза дороже, чем 1 марта. С начала текущей недели (с 20 марта) цена выросла в 2,4 раза.
В европейской части страны СУГ подорожали в 1,8 раза с начала марта и на 47% с начала текущей недели до 10 287 руб./т. Наиболее сильный рост пришелся на 22 и 23 марта.
На фоне усиления антироссийских санкций из-за СВО на Украине российские производители СУГ снизили экспорт продукции. По данным исследовательской группы «Петромаркет», в 2022 г. поставки за рубеж сократились на 11,3% до 3,45 млн т, несмотря на увеличение поставок в страны Азии в 3,8 раза до 392 000 т («Ведомости» писали об этом 21 марта).
Снижение экспорта привело к профициту СУГ на внутреннем рынке. В 2023 г. цены на СУГ в России начали резко снижаться. К середине февраля биржевая цена опустилась до исторического минимума в 2093 руб./т. Для сравнения: в феврале 2022 г. котировки на бирже СПбМТСБ колебались на уровне 24 000-25 000 руб./т, а в августе 2021 г. достигала 52 144 руб./т.
В результате профицита продукта в РФ цены на глобальном рынке оказались значительно выше внутрироссийских, и экспорт стал высокомаржинальным. Эта тенденция наметилась еще в первом полугодии 2022 г. и, по данным «Петромаркета», сохраняется до сих пор. 14 марта 2023 г. разница между ценой на автомобильный пропан-бутан для внутреннего рынка на базисе FCA («поставка на транспорт продавца в указанном месте») Сургут без НДС и экспортным нетбэком на этом же базисе составляла 13 800 руб./т.
Зампредседателя наблюдательного совета ассоциации «Надежный партнер» (объединение производителей и продавцов энергоресурсов) Дмитрий Гусев считает, что объективных причин для роста биржевых цен сейчас нет. Он предположил, что котировки растут «в преддверии сезона плановых ремонтов на НПЗ и весеннего повышения спроса на внутреннем рынке».
С ним согласен ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков. Он отмечает, что объем выпуска СУГ в период ремонтов на заводах уменьшится, поэтому сбытовые сети создают запасы продукта, чтобы избежать его дефицита. Результат – ажиотажный рост цен, резюмирует он. Юшков также обращает внимание на то, что цены СУГ корректируются вверх после долгого снижения.
По мнению управляющего директора рейтинговой службы НРА Сергея Гришунина, рост цен может быть связан с тем, что российские производители решили проблемы с поставками СУГ за рубеж. «Сопоставимого роста цен на мировых площадках не наблюдается, поэтому вероятнее всего это отражение роста экспортных возможностей продукции из России», – говорит он. Но говорить о сокращении профицита СУГ в России, по мнению аналитика, пока рано.
Гусев также предполагает, что подстегивает цены на СУГ решение правительства РФ о продлении периода сокращения добычи нефти в стране. Он поясняет, что снижение добычи нефти приведет также и к сокращению объемов попутного газа, из которого получают ШФЛУ (широкая фракция легких углеводородов) – сырье для производства СУГ.
21 марта курирующий ТЭК вице-премьер Александр Новак сообщил, что решение правительства о добровольном сокращении нефтедобычи в России на 500 000 барр./сутки (без учета газового конденсата) будет действовать до июня 2023 г. включительно. По его словам, Россия близка к выходу на целевой уровень сокращения добычи и достигнет его «в ближайшие дни». 23 марта Новак пояснил, что в феврале уровень добычи составлял 10,2 млн барр./сутки.
По мнению Юшкова, колебания цен на бирже на СУГ продолжатся до окончания сезона плановых профилактических ремонтов на НПЗ. Гришунин считает, что трейдеры попробуют как минимум сохранить цены на достигнутом уровне, в результате цены в рознице также вырастут. Он напоминает, что в прошлом году некоторые розничные сети столкнулись с убытками при продаже СУГ. Но Юшков возражает, что взрывного спроса на внутреннем рынке «не предвидится», поэтому и цена в рознице «не будет расти радикально».
Гусев отмечает, что текущие оптовые цены позволяют реализовать топливо в рознице с учетом расходов на доставку с маржой от 7 до 12 руб. за литр. По его словам, маржинальность продаж заметно снизится только если биржевые цены пробьют уровень в 20 000 руб./т.
«Ведомости» направили запрос в Минэнерго.