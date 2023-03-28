В Ульяновской области открывают производство лопастей для ветряков

В качестве примера он называл «Башни ВРС» – СП «Северстали» и испанской Windar Renovables, выпускавшее башни для ветряков. Трансфер технологий также должен был быть осуществлен в рамках компании Red Wind (СП «Новавинда» и голландского производителя ветроустановок Lagerwey). Созданное в 2017 г. СП отвечало за маркетинг, продажи, поставки ветроустановок «под ключ» и послепродажную поддержку. В начале марта 2023 г. «Интерфакс» сообщал со ссылкой на отчетность по РСБУ «Новавинда», что компания в июле расторгла договоры с Red Wind B.V. в июле 2022 г. после введения санкций. Это повлекло за собой значительные убытки от операционной деятельности, в результате чего чистый убыток «Новавинда» за год составил почти 630 млн руб. против прибыли в 300 млн руб. в 2021 г.