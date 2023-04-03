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Российские грузоперевозчики опасаются дефицита седельных тягачей для фур

На рынке остались только «Камаз», МАЗ и поставщики из КНР
Арина Литова Ксения Потаева Денис Ильюшенков
В «Камазе» (практически единственный производитель тягачей в России) проблемы с нехваткой техники не видят / Виталий Белоусов / РИА Новости

Автомобильные грузоперевозчики в 2023 г. могут столкнуться с нехваткой на российском рынке седельных тягачей для фур. Об этом «Ведомостям» рассказали в логистических компаниях ПЭК, «Траско», GXO, а также в профильных объединениях – Национальном союзе экспертов в сфере транспорта и логистики (СЭЛ) и ассоциации «Российские автомобильные дилеры» (РоАД). Проблему подтвердили и другие участники рынка – FM Logistic, «Евротрансэкспедиция», Globaltruck и платформа Monopoly.Online.

По подсчетам ПЭК, средняя потребность отечественного рынка в тягачах составляет 25 000 единиц в год. К 2025 г. потребность возрастет до 30 000 шт. «Показатель приведен из расчета объемов покупки такой техники в России за последние 20 лет», – пояснил замдиректора ПЭК Вадим Филатов.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных