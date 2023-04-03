Российские грузоперевозчики опасаются дефицита седельных тягачей для фур

Автомобильные грузоперевозчики в 2023 г. могут столкнуться с нехваткой на российском рынке седельных тягачей для фур. Об этом «Ведомостям» рассказали в логистических компаниях ПЭК, «Траско», GXO, а также в профильных объединениях – Национальном союзе экспертов в сфере транспорта и логистики (СЭЛ) и ассоциации «Российские автомобильные дилеры» (РоАД). Проблему подтвердили и другие участники рынка – FM Logistic, «Евротрансэкспедиция», Globaltruck и платформа Monopoly.Online.