Российские грузоперевозчики опасаются дефицита седельных тягачей для фур

Российские грузоперевозчики опасаются дефицита седельных тягачей для фурНа рынке остались только «Камаз», МАЗ и поставщики из КНР
Автомобильные грузоперевозчики в 2023 г. могут столкнуться с нехваткой на российском рынке седельных тягачей для фур. Об этом «Ведомостям» рассказали в логистических компаниях ПЭК, «Траско», GXO, а также в профильных объединениях – Национальном союзе экспертов в сфере транспорта и логистики (СЭЛ) и ассоциации «Российские автомобильные дилеры» (РоАД). Проблему подтвердили и другие участники рынка – FM Logistic, «Евротрансэкспедиция», Globaltruck и платформа Monopoly.Online.
По подсчетам ПЭК, средняя потребность отечественного рынка в тягачах составляет 25 000 единиц в год. К 2025 г. потребность возрастет до 30 000 шт. «Показатель приведен из расчета объемов покупки такой техники в России за последние 20 лет», – пояснил замдиректора ПЭК Вадим Филатов.