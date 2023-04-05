Самарский арбитраж арестовал счета владельца одежных брендов Reserved, Cropp и Mohito

Собственник самарского торгового центра (ТЦ) «Космопорт» – «Виктор и Ко» Виктора Суркова – 31 марта подал в местный арбитражный суд иск к фирме «Ре трейдинг» о расторжении договора аренды площадей и взыскании убытков в размере 500 млн руб. В этом комплексе, судя по информации на его сайте, находится магазин одежного бренда Cropp, который приостанавливал свою работу с марта по май 2022 г. Там же сказано, что сейчас он работает. Тем не менее из материалов дела следует, что уже 3 апреля суд ввел обеспечительные меры по этому иску, наложив арест на счета «Ре трейдинга». Связаться с представителями этой компании не удалось. Представитель «Космопорта» подтвердил лишь подачу заявления к ритейлеру. Другие детали он обсуждать отказался до окончания судебных разбирательств.