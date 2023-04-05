Самарский арбитраж арестовал счета владельца одежных брендов Reserved, Cropp и Mohito

Самарский арбитраж арестовал счета владельца одежных брендов Reserved, Cropp и MohitoДевелопер «Виктор и Ко» пытается взыскать с него 500 млн рублей убытков за расторжение договора аренды площадей в ТЦ
Собственник самарского торгового центра (ТЦ) «Космопорт» – «Виктор и Ко» Виктора Суркова – 31 марта подал в местный арбитражный суд иск к фирме «Ре трейдинг» о расторжении договора аренды площадей и взыскании убытков в размере 500 млн руб. В этом комплексе, судя по информации на его сайте, находится магазин одежного бренда Cropp, который приостанавливал свою работу с марта по май 2022 г. Там же сказано, что сейчас он работает. Тем не менее из материалов дела следует, что уже 3 апреля суд ввел обеспечительные меры по этому иску, наложив арест на счета «Ре трейдинга». Связаться с представителями этой компании не удалось. Представитель «Космопорта» подтвердил лишь подачу заявления к ритейлеру. Другие детали он обсуждать отказался до окончания судебных разбирательств.
«Ре трейдинг» работает в России с 2012 г. Среди его брендов – Reserved, Cropp, Mohito, House и Sinsay. До середины прошлого года эта фирма принадлежала польской группе LPP. В конце июня 2022 г. она сообщила, что продала российский бизнес китайскому консорциуму. Новым владельцем ООО «Ре трейдинг» стала зарегистрированная в ОАЭ компания «Фар ист сервисиз-ФЗКО» (FES Retail). Ее бенефициары неизвестны. После закрытия сделки российские магазины компании были переименованы в RE, CR, MO, ХС и СИН. Выручка «Ре трейдинга» в 2021 г. составила 52,9 млрд руб., чистая прибыль – 6,2 млрд руб. На конец прошлого года компания управляла 500 точками в нашей стране, правда, примерно 50 из них FES Retail обещала закрыть.