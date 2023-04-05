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Самарский арбитраж арестовал счета владельца одежных брендов Reserved, Cropp и Mohito

Девелопер «Виктор и Ко» пытается взыскать с него 500 млн рублей убытков за расторжение договора аренды площадей в ТЦ
Маргарита Соболь
Андрей Гордеев / Ведомости

Собственник самарского торгового центра (ТЦ) «Космопорт» – «Виктор и Ко» Виктора Суркова – 31 марта подал в местный арбитражный суд иск к фирме «Ре трейдинг» о расторжении договора аренды площадей и взыскании убытков в размере 500 млн руб. В этом комплексе, судя по информации на его сайте, находится магазин одежного бренда Cropp, который приостанавливал свою работу с марта по май 2022 г. Там же сказано, что сейчас он работает. Тем не менее из материалов дела следует, что уже 3 апреля суд ввел обеспечительные меры по этому иску, наложив арест на счета «Ре трейдинга». Связаться с представителями этой компании не удалось. Представитель «Космопорта» подтвердил лишь подачу заявления к ритейлеру. Другие детали он обсуждать отказался до окончания судебных разбирательств.

«Ре трейдинг» работает в России с 2012 г. Среди его брендов – Reserved, Cropp, Mohito, House и Sinsay. До середины прошлого года эта фирма принадлежала польской группе LPP. В конце июня 2022 г. она сообщила, что продала российский бизнес китайскому консорциуму. Новым владельцем ООО «Ре трейдинг» стала зарегистрированная в ОАЭ компания «Фар ист сервисиз-ФЗКО» (FES Retail). Ее бенефициары неизвестны. После закрытия сделки российские магазины компании были переименованы в RE, CR, MO, ХС и СИН. Выручка «Ре трейдинга» в 2021 г. составила 52,9 млрд руб., чистая прибыль – 6,2 млрд руб. На конец прошлого года компания управляла 500 точками в нашей стране, правда, примерно 50 из них FES Retail обещала закрыть.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных