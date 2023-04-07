Банк «Траст» выставил на продажу одного из крупнейших производителей яиц на Урале

«Комсомольская» – крупнейшая фабрика по производству столовых яиц на Урале, говорит представитель «Траста». Согласно рейтингу Росптицесоюза, в 2022 г. она занимала 10-е место в России с объемом выпуска 683 млн шт. и долей рынка 2%. В состав лота входят комбикормовое производство на 110 000 т, инкубаторы, цеха по выращиванию птицы, сортировке и упаковке яиц.