Банк «Траст» выставил на продажу одного из крупнейших производителей яиц на Урале

Банк «Траст» выставил на продажу одного из крупнейших производителей яиц на УралеБывший актив банкира Микаила Шишханова может заинтересовать даже непрофильных инвесторов, считают эксперты
Банк «Траст» продаст 100% акций пермской птицефабрики «Комсомольская», занимающейся производством столового куриного яйца. Как следует из информации, опубликованной на сайте Российского аукционного дома, торги по этому лоту пройдут в середине мая. Стартовая стоимость предприятия – 1,95 млрд руб.
«Комсомольская» – крупнейшая фабрика по производству столовых яиц на Урале, говорит представитель «Траста». Согласно рейтингу Росптицесоюза, в 2022 г. она занимала 10-е место в России с объемом выпуска 683 млн шт. и долей рынка 2%. В состав лота входят комбикормовое производство на 110 000 т, инкубаторы, цеха по выращиванию птицы, сортировке и упаковке яиц.
Вы видите 28% этого материала
Подпишитесь, чтобы дочитать статью и получить полный доступ к другим закрытым материалам