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Банк «Траст» выставил на продажу одного из крупнейших производителей яиц на Урале

Бывший актив банкира Микаила Шишханова может заинтересовать даже непрофильных инвесторов, считают эксперты
Алексей Полухин
trust.ru

Банк «Траст» продаст 100% акций пермской птицефабрики «Комсомольская», занимающейся производством столового куриного яйца. Как следует из информации, опубликованной на сайте Российского аукционного дома, торги по этому лоту пройдут в середине мая. Стартовая стоимость предприятия – 1,95 млрд руб.

«Комсомольская» – крупнейшая фабрика по производству столовых яиц на Урале, говорит представитель «Траста». Согласно рейтингу Росптицесоюза, в 2022 г. она занимала 10-е место в России с объемом выпуска 683 млн шт. и долей рынка 2%. В состав лота входят комбикормовое производство на 110 000 т, инкубаторы, цеха по выращиванию птицы, сортировке и упаковке яиц.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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