Производство дорожно-строительной техники выросло почти на треть

Отгрузки ДСТ на внутренний рынок выросли на 24% за январь – март 2023 г. до 17,7 млрд руб. Так, отгрузки экскаваторов выросли в 5,9 раза, кранов-трубоукладчиков – в 3 раза, мини-погрузчиков – на 22%, катков – на 14%, фронтальных погрузчиков – на 1% (абсолютные цифры по категории ДСТ в статистике не приведены). Представитель «Росспецмаша» отметил, что спрос на отечественную спецтехнику динамично растет. Более того, для большинства моделей заводы смогли «в кратчайшие сроки» заместить импортные комплектующие за счет переориентации на российские аналоги и благодаря развитию собственного производства, подчеркнули в ассоциации.