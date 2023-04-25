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Производство дорожно-строительной техники выросло почти на треть

Это произошло за счет слабого рубля и господдержки
Арина Литова
Максим Стулов / Ведомости

Производство российской дорожно-строительной техники (ДСТ) за январь – март 2023 г. увеличилось на 30% по сравнению с аналогичным периодом 2022 г. и составило 19,9 млрд руб. в денежном выражении. Это следует из статистики ассоциации «Росспецмаш», с которой ознакомились «Ведомости». Ассоциация объединяет компании, выпускающие порядка 80% ДСТ в России.

Отгрузки ДСТ на внутренний рынок выросли на 24% за январь – март 2023 г. до 17,7 млрд руб. Так, отгрузки экскаваторов выросли в 5,9 раза, кранов-трубоукладчиков – в 3 раза, мини-погрузчиков – на 22%, катков – на 14%, фронтальных погрузчиков – на 1% (абсолютные цифры по категории ДСТ в статистике не приведены). Представитель «Росспецмаша» отметил, что спрос на отечественную спецтехнику динамично растет. Более того, для большинства моделей заводы смогли «в кратчайшие сроки» заместить импортные комплектующие за счет переориентации на российские аналоги и благодаря развитию собственного производства, подчеркнули в ассоциации.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных