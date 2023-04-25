Производство дорожно-строительной техники выросло почти на треть

Производство дорожно-строительной техники выросло почти на третьЭто произошло за счет слабого рубля и господдержки
Производство российской дорожно-строительной техники (ДСТ) за январь – март 2023 г. увеличилось на 30% по сравнению с аналогичным периодом 2022 г. и составило 19,9 млрд руб. в денежном выражении. Это следует из статистики ассоциации «Росспецмаш», с которой ознакомились «Ведомости». Ассоциация объединяет компании, выпускающие порядка 80% ДСТ в России.
Отгрузки ДСТ на внутренний рынок выросли на 24% за январь – март 2023 г. до 17,7 млрд руб. Так, отгрузки экскаваторов выросли в 5,9 раза, кранов-трубоукладчиков – в 3 раза, мини-погрузчиков – на 22%, катков – на 14%, фронтальных погрузчиков – на 1% (абсолютные цифры по категории ДСТ в статистике не приведены). Представитель «Росспецмаша» отметил, что спрос на отечественную спецтехнику динамично растет. Более того, для большинства моделей заводы смогли «в кратчайшие сроки» заместить импортные комплектующие за счет переориентации на российские аналоги и благодаря развитию собственного производства, подчеркнули в ассоциации.