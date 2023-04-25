Россия и Казахстан расширят авиасообщение между странами

«Благодаря ранее принятым совместным решениям в 2022 г. количество перевезенных воздушным транспортом пассажиров между Россией и Казахстаном увеличилось в 2 раза, при этом за первые два месяца 2023 г. рост составил 58,5%», – цитирует российского министра транспорта Виталия Савельева пресс-служба ведомства. В Минтрансе и Росавиации не уточнили, сколько пассажиров было перевезено между странами в указанный период. В ведомствах также не раскрыли параметры межправительственного соглашения между авиавластями стран.