На землях Тельмана Исмаилова под Клином будут пастись коровы

На землях Тельмана Исмаилова под Клином будут пастись коровыУчастки выкупают совладельцы девелопера Tekta Group и перевозчика «СДС-транс»
Агрофирма «Елгозинское» подала единственную заявку на участие в аукционе по продаже земельных участков общей площадью 243 га в Клинском районе Московской области, следует из протокола торгов. Сама процедура прошла в рамках банкротства фирмы «АСТ – Колхоз «Клинский», которая ранее принадлежала бывшему совладельцу Черкизовского рынка Тельману Исмаилову. В документе сказано, что аукцион признан несостоявшимся, но «Елгозинскому» будет предложено заключить договор на приобретение этих участков. Сумма сделки составит 17,9 млн руб. Представитель самой агрофирмы на запрос «Ведомостей» не ответил.
Исмаилов, который еще в 2017 г. был заочно арестован по обвинению в организации убийства владельца торговых комплексов Владимира Савкина и учредителя фирмы «Люблино-моторс» Юрия Брилева, а также в незаконном обороте оружия, консолидировал 3500 га в Клинском районе Московской области еще до кризиса 2008–2009 гг. Там его группа АСТ планировала построить новый город на 1 млн кв. м, рассказывал бизнесмен в интервью «Ведомостям». Но после закрытия Черкизовского рынка в 2009 г. у компании начались проблемы с кредиторами и она стала терять свои активы. Компании Исмаилова, как и сам бизнесмен, были признаны несостоятельными.