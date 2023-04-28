На землях Тельмана Исмаилова под Клином будут пастись коровы

Исмаилов, который еще в 2017 г. был заочно арестован по обвинению в организации убийства владельца торговых комплексов Владимира Савкина и учредителя фирмы «Люблино-моторс» Юрия Брилева, а также в незаконном обороте оружия, консолидировал 3500 га в Клинском районе Московской области еще до кризиса 2008–2009 гг. Там его группа АСТ планировала построить новый город на 1 млн кв. м, рассказывал бизнесмен в интервью «Ведомостям». Но после закрытия Черкизовского рынка в 2009 г. у компании начались проблемы с кредиторами и она стала терять свои активы. Компании Исмаилова, как и сам бизнесмен, были признаны несостоятельными.