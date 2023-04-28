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На землях Тельмана Исмаилова под Клином будут пастись коровы

Участки выкупают совладельцы девелопера Tekta Group и перевозчика «СДС-транс»
Дарья Молоткова Антон Филатов
Евгений Разумный / Ведомости

Агрофирма «Елгозинское» подала единственную заявку на участие в аукционе по продаже земельных участков общей площадью 243 га в Клинском районе Московской области, следует из протокола торгов. Сама процедура прошла в рамках банкротства фирмы «АСТ – Колхоз «Клинский», которая ранее принадлежала бывшему совладельцу Черкизовского рынка Тельману Исмаилову. В документе сказано, что аукцион признан несостоявшимся, но «Елгозинскому» будет предложено заключить договор на приобретение этих участков. Сумма сделки составит 17,9 млн руб. Представитель самой агрофирмы на запрос «Ведомостей» не ответил.

Исмаилов, который еще в 2017 г. был заочно арестован по обвинению в организации убийства владельца торговых комплексов Владимира Савкина и учредителя фирмы «Люблино-моторс» Юрия Брилева, а также в незаконном обороте оружия, консолидировал 3500 га в Клинском районе Московской области еще до кризиса 2008–2009 гг. Там его группа АСТ планировала построить новый город на 1 млн кв. м, рассказывал бизнесмен в интервью «Ведомостям». Но после закрытия Черкизовского рынка в 2009 г. у компании начались проблемы с кредиторами и она стала терять свои активы. Компании Исмаилова, как и сам бизнесмен, были признаны несостоятельными.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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