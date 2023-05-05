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Минсельхоз потребовал найти покупателей сухого молока и сыворотки за рубежом

Перепроизводство в России ведет к снижению цен на это сырье
Алексей Полухин
Станислав Красильников / ТАСС

Минсельхоз попросил сельхозатташе (они занимаются продвижением российской сельхозпродукции на иностранных рынках) найти покупателей на сухое молоко и молочную сыворотку, которые используются для производства детского питания, кондитерских изделий, в качестве кормов и проч. Об этом «Ведомостям» рассказали два участника совещания от 3 мая, на котором обсуждался этот вопрос. Само требование они связывают с переизбытком такой продукции на российском рынке.

Сейчас у производителей хранится 17 300 т сухого обезжиренного молока (СОМ), 24 600 т сухой сыворотки, подтверждает гендиректор Союзмолока Артем Белов, который провел ряд встреч с сельхозатташе. Показатели прошлого года в ассоциации не раскрыли, но в ее материалах по итогам 2022 г. сказано, что запасы всей молочной продукции в стране выросли на 40% до 1,4 млн т. В ежемесячном обзоре Союзмолока за февраль этого года говорилось, что на конец месяца объемы СОМ были в 3,3 раза (до 16 300 т) выше, чем в феврале 2022 г. Запасы сухой сыворотки в этот же период выросли на 97% до 24 600 т год к году.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных