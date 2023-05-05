Минсельхоз потребовал найти покупателей сухого молока и сыворотки за рубежом

Сейчас у производителей хранится 17 300 т сухого обезжиренного молока (СОМ), 24 600 т сухой сыворотки, подтверждает гендиректор Союзмолока Артем Белов, который провел ряд встреч с сельхозатташе. Показатели прошлого года в ассоциации не раскрыли, но в ее материалах по итогам 2022 г. сказано, что запасы всей молочной продукции в стране выросли на 40% до 1,4 млн т. В ежемесячном обзоре Союзмолока за февраль этого года говорилось, что на конец месяца объемы СОМ были в 3,3 раза (до 16 300 т) выше, чем в феврале 2022 г. Запасы сухой сыворотки в этот же период выросли на 97% до 24 600 т год к году.