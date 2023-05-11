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«Протек» Вадима Якунина спустя три года снова стал крупнейшим поставщиком лекарств в России

Группа обогнала конкурентов в том числе благодаря участию в госзакупках
Анастасия Ковалева
Евгений Разумный / Ведомости

Группа «Протек» по итогам I квартала 2023 г. заняла 1-е место в рейтинге крупнейших фармдистрибуторов России, который составила аналитическая компания DSM Group. Ее оборот по итогам первых трех месяцев этого года составил 76,8 млрд руб. (против 82,2 млрд руб. в аналогичный период 2022 г.), а доля на рынке выросла с 13 до 13,6%. В то же время прежний лидер этого сегмента – компания «Пульс», согласно данным DSM Group, опустилась на 3-е место в рейтинге. Оборот этого фармдистрибутора по итогам I квартала этого года снизился с 90,3 млрд до 72 млрд руб., а доля сократилась с 14,3 до 12,7%. «Катрен», выручившая в первые три месяца 2023 г. 76,7 млрд руб., сохранила за собой 2-е место. Эта компания сейчас занимает 13,5% рынка (против 13,2% в I квартале 2022 г.). Представители «Протека» и «Катрена» достоверность представленных DSM Group данных подтвердили. В «Пульсе» на запрос «Ведомостей» не ответили.

В ГК «Протек» входят дистрибутор «ЦВ протек», сеть клиник «Атлас», фармкомпании «Сотекс» и «Рафарма», а также аптеки «Ригла», «Будь здоров!», «Живика» и «Здравсити аптека». Основной владелец компании – бизнесмен Вадим Якунин. «Протек» был лидером рынка фармдистрибуторов до 2020 г. Затем компания уступила 1-е место в рейтинге «Пульсу», который сохранял эту позицию до I квартала 2023 г.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных