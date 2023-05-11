«Протек» Вадима Якунина спустя три года снова стал крупнейшим поставщиком лекарств в России

Группа «Протек» по итогам I квартала 2023 г. заняла 1-е место в рейтинге крупнейших фармдистрибуторов России, который составила аналитическая компания DSM Group. Ее оборот по итогам первых трех месяцев этого года составил 76,8 млрд руб. (против 82,2 млрд руб. в аналогичный период 2022 г.), а доля на рынке выросла с 13 до 13,6%. В то же время прежний лидер этого сегмента – компания «Пульс», согласно данным DSM Group, опустилась на 3-е место в рейтинге. Оборот этого фармдистрибутора по итогам I квартала этого года снизился с 90,3 млрд до 72 млрд руб., а доля сократилась с 14,3 до 12,7%. «Катрен», выручившая в первые три месяца 2023 г. 76,7 млрд руб., сохранила за собой 2-е место. Эта компания сейчас занимает 13,5% рынка (против 13,2% в I квартале 2022 г.). Представители «Протека» и «Катрена» достоверность представленных DSM Group данных подтвердили. В «Пульсе» на запрос «Ведомостей» не ответили.