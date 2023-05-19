Большая часть активов экс-банкира Алексея Хотина оказалась арестована по требованию Генпрокуратуры

Под арестом, к примеру, находятся офисные комплексы «Красный богатырь» (135 000 кв. м) на ул. Краснобогатырской, Cherry Tower (120 000 кв. м) на ул. Профсоюзной, «Агат» (32 000 кв. м) на Большой Семеновской улице, торговые центры «Горбушкин двор» (60 000 кв. м) и «Филион» (122 000 кв. м) в Багратионовском проезде, технопарк «Синтез» (210 000 кв. м) на Угрешской улице. Ряд структур, на балансе которых находятся эти объекты, при этом сейчас проходят процедуру банкротства.