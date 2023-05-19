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Большая часть активов экс-банкира Алексея Хотина оказалась арестована по требованию Генпрокуратуры

Эксперты не исключают, что на них будет обращено взыскание
Дарья Молоткова Антон Филатов Алексей Никольский
Алексей Хотин (на фото) и его отец Юрий долгое время считались одними из крупнейших владельцев коммерческой недвижимости в России / Максим Стулов / Ведомости

Замоскворецкий районный суд наложил обеспечительные меры на десятки структур, связанных с бывшим совладельцем банка «Югра» Алексеем Хотиным. По данным «СПАРК-Интерфакса» и Федеральной службы судебных приставов, компании, владеющие в основном объектами недвижимости, были арестованы в середине декабря прошлого года по требованию Генпрокуратуры. Ее представитель на запрос «Ведомостей» не ответил.

Под арестом, к примеру, находятся офисные комплексы «Красный богатырь» (135 000 кв. м) на ул. Краснобогатырской, Cherry Tower (120 000 кв. м) на ул. Профсоюзной, «Агат» (32 000 кв. м) на Большой Семеновской улице, торговые центры «Горбушкин двор» (60 000 кв. м) и «Филион» (122 000 кв. м) в Багратионовском проезде, технопарк «Синтез» (210 000 кв. м) на Угрешской улице. Ряд структур, на балансе которых находятся эти объекты, при этом сейчас проходят процедуру банкротства.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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