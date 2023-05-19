Россия не заметит потери «Арарата»На российском рынке много достойных замен армянскому коньяку, считают эксперты
18 мая министр экономики Армении Ваан Керобян на заседании комиссии парламента Армении по экономическим вопросам сообщил о прекращении поставок продукции Ереванского коньячного завода в Россию, поскольку такое решение принял собственник – французская компания Pernod Ricard. При этом на российский рынок уходило 80% продукции предприятия. По мнению экспертов, для России исчезновение армянской продукции не будет ощутимо из-за достойных местных альтернатив.
Pernod Ricard (бренды Absolut, Jameson, Ararat) в начале мая подтвердила, что с конца апреля прекратила поставки продукции в Россию. На полный выход с рынка, по оценкам компании, может потребоваться несколько месяцев. Более 80% экспорта Ереванского коньячного завода приходилось на РФ. «Официальной информации я пока не получил, но, кажется, это уже официально, что Ереванский коньячный завод прекратит экспорт в Россию», – сказал Керобян на прошедшем накануне заседании.
Армянский коньяк имеет несомненное историческое значение для российского потребителя, однако его отсутствие на рынке не будет особенно ощутимо, сказал «Ведомостям» директор центра исследований федерального и региональных рынков алкоголя Вадим Дробиз.
«Арарат» можно считать жемчужиной советского производства <…> При этом в России 80% коньяка приходится на отечественную продукцию и лишь 10% рынка занимает армянская», – пояснил он.
Коньяк, который завод производил до смены владельцев, был по вкусу ближе российскому потребителю, с приходом Pernod Ricard он стал более сухим, «во французском стиле», поэтому перестал пользоваться большой популярностью в России, – рассказал «Ведомостям» президент Федерации рестораторов и отельеров Игорь Бухаров.
Он считает, что рестораторы не почувствуют дефицита коньячной продукции, так как за последнее время в России удалось наладить нужное производство и достичь высокого качества продукции. «Дагестанские коньяки отличные. <…> Уход зарубежных поставщиков даст возможность еще эффективнее развить свое [производство]», – сказал Бухаров. Его слова подтверждает и Дробиз. По его мнению, хороший дагестанский коньяк «ничем не отличается от французского».
Ереванский коньячный завод был построен в 1953 г. В 1998 г. он был приватизирован и вошел в состав французской компании-производителя и дистрибьютора алкогольных напитков Pernod Ricard.