Россия не заметит потери «Арарата»

Pernod Ricard (бренды Absolut, Jameson, Ararat) в начале мая подтвердила, что с конца апреля прекратила поставки продукции в Россию. На полный выход с рынка, по оценкам компании, может потребоваться несколько месяцев. Более 80% экспорта Ереванского коньячного завода приходилось на РФ. «Официальной информации я пока не получил, но, кажется, это уже официально, что Ереванский коньячный завод прекратит экспорт в Россию», – сказал Керобян на прошедшем накануне заседании.