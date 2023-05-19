Чешская PPF Group продала один из последних активов в России

Входящая в чешскую PPF Group фирма PPF Real Estate закрыла сделку по продаже торгово-развлекательного центра «Невский центр» (91 000 кв. м), расположенного на Невском проспекте Санкт-Петербурга. По данным «СПАРК-Интерфакса», новым владельцем ООО «Стокманн СПБ центр», на балансе которого находится данный объект, стал ЗПИФ «Тетис капитал». Его конечные бенефициары не раскрываются, однако, два консультанта, работавших с активом, утверждают, что он действует в интересах фирмы «Аптекарский». По их словам, ей принадлежат в Северной столице торгово-развлекательные комплексы «Владимирский пассаж», «Авеню» и «Космос». Источник, близкий к петербургской компании, эту информацию подтвердил, но другие детали комментировать не стал.