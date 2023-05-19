Чешская PPF Group продала один из последних активов в России«Невский центр» в Санкт-Петербурге выкупил владелец местных торговых центров «Владимирский пассаж» и «Авеню»
Входящая в чешскую PPF Group фирма PPF Real Estate закрыла сделку по продаже торгово-развлекательного центра «Невский центр» (91 000 кв. м), расположенного на Невском проспекте Санкт-Петербурга. По данным «СПАРК-Интерфакса», новым владельцем ООО «Стокманн СПБ центр», на балансе которого находится данный объект, стал ЗПИФ «Тетис капитал». Его конечные бенефициары не раскрываются, однако, два консультанта, работавших с активом, утверждают, что он действует в интересах фирмы «Аптекарский». По их словам, ей принадлежат в Северной столице торгово-развлекательные комплексы «Владимирский пассаж», «Авеню» и «Космос». Источник, близкий к петербургской компании, эту информацию подтвердил, но другие детали комментировать не стал.
Представитель PPF Real Estate на запрос «Ведомостей» не ответил.
Об «Аптекарском» известно не много. Раньше она принадлежала группе компаний «Элис», активы которой в ходе процедуры банкротства перешли совладельцам компании «Евроинвест» Андрею Березину и Юрию Васильеву, сообщала газета «Деловой Петербург». Эти бизнесмены, в свою очередь, продали три торговых центра в Санкт-Петербурге белизской фирме Victoria Stratton. Сейчас, по данным «СПАРК-Интерфакса», владелец «Аптекарского» – ЗПИФы «Кварк 2» и «Кварк 3», которые находятся под управлением УК «Балтинвест».
Рыночная стоимость «Невского центра» сейчас составляет порядка 7,8-8,3 млрд руб., считает глава ритейл-департамента CORE.XP Марина Малахатько. Руководитель проектов отдела инвестиций NF Group в Санкт-Петербурге Сергей Дуванов говорит о том, что она не превышает $150 млн (около 12 млрд руб. по текущему курсу). Это качественный объект с высоким трафиком, у него хорошее расположение — у ст.м. «Площадь Восстания», напоминает он. Малахатько указывает, что PPF Real Estate в последние годы проводила активную политику ротации арендаторов с целью повышения среднего чека покупок.
По словам Дуванова, для покупателя – это хорошее инвестиционное вложение на долгосрочную перспективу, которое к тому же позволит и диверсифицировать свой портфель.
PPF Real Estate, созданная чешским бизнесменом Петером Келлнером (погиб в марте 2021 г.), до февраля прошлого года была одним из крупнейших иностранных инвесторов в российскую недвижимость. Она занимала 13-е место в рейтинге «Короли коммерческой недвижимости» журнала Forbes с годовым доходом от аренды в $155 млн. Компания приобрела «Невский центр» у финского ритейлера Stockmann за 171 млн евро в 2018 г.
Сейчас у компании в портфеле остался лишь бизнес-центр «Метрополис» (113 000 кв. м) недалеко от ст. м. «Войковская» на севере столицы.