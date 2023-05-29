Онлайн-продажи лекарств упали впервые за последние годы

Онлайн-продажи лекарств упали впервые за последние годыДинамика объясняется тем, что год назад наблюдался ажиотажный спрос на фармпрепараты
Объем онлайн-продаж лекарств за четыре месяца 2023 г. составил 69,9 млрд руб., говорится в обзоре компании DSM Group. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года этот показатель упал на 9%.
Снижение онлайн-продаж препаратов происходит впервые минимум за четыре года. С января по апрель 2020 г. через интернет было продано лекарств на 31 млрд руб., в первые четыре месяца 2021 г. – на 40,2 млрд руб., а за аналогичный период прошлого года – на 76,9 млрд руб. Данные по четырем месяцам 2019 г. DSM Group не публиковала, но по итогам всего года онлайн-продажи составили 57,7 млрд руб.
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