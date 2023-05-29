Онлайн-продажи лекарств упали впервые за последние годы

Снижение онлайн-продаж препаратов происходит впервые минимум за четыре года. С января по апрель 2020 г. через интернет было продано лекарств на 31 млрд руб., в первые четыре месяца 2021 г. – на 40,2 млрд руб., а за аналогичный период прошлого года – на 76,9 млрд руб. Данные по четырем месяцам 2019 г. DSM Group не публиковала, но по итогам всего года онлайн-продажи составили 57,7 млрд руб.