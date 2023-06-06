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Минсельхоз рекомендовал экспортерам не продавать пшеницу дешевле $240/т

При том что стоимость российского зерна на мировых рынках сейчас ниже
Алексей Полухин
Евгений Разумный / Ведомости

Российские экспортеры зерна не должны продавать пшеницу на внешнем рынке дешевле $240/т. Соответствующие рекомендации представитель Минсельхоза озвучил на совещании, которое состоялось 1 июня. Об этом «Ведомостям» рассказали три его участника. На нем, в частности, присутствовали представители таких компаний, как «Астон», ТД «Риф» и проч. Запросы туда остались без ответов, так же поступили и другие трейдеры, в частности Объединенная зерновая компания. Представитель Минсельхоза комментарии тоже не предоставил.

Рекомендация Минсельхоза связана с низкой стоимостью зерна на внутреннем рынке, говорит один из участников совещания. По данным ценового мониторинга «Совэкона», на 31 мая 2023 г. пшеница 4-го класса внутри страны стоила 9925 руб./т, это на 33,6% меньше, чем было 1 июня прошлого года. Такими мерами Минсельхоз пытается поддержать стоимость закупки зерна у аграриев, поясняет независимый эксперт Александр Корбут. По его словам, рекордный урожай прошлого года (было собрано 157,7 млн т, по данным Минсельхоза) привел к падению стоимости этого товара на внутреннем рынке. На фоне роста себестоимости это грозит аграриям проблемами с рентабельностью, что в среднесрочной перспективе может привести к сложностям с выращиванием зерна, уверен Корбут.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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