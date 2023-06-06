Минсельхоз рекомендовал экспортерам не продавать пшеницу дешевле $240/т

Рекомендация Минсельхоза связана с низкой стоимостью зерна на внутреннем рынке, говорит один из участников совещания. По данным ценового мониторинга «Совэкона», на 31 мая 2023 г. пшеница 4-го класса внутри страны стоила 9925 руб./т, это на 33,6% меньше, чем было 1 июня прошлого года. Такими мерами Минсельхоз пытается поддержать стоимость закупки зерна у аграриев, поясняет независимый эксперт Александр Корбут. По его словам, рекордный урожай прошлого года (было собрано 157,7 млн т, по данным Минсельхоза) привел к падению стоимости этого товара на внутреннем рынке. На фоне роста себестоимости это грозит аграриям проблемами с рентабельностью, что в среднесрочной перспективе может привести к сложностям с выращиванием зерна, уверен Корбут.