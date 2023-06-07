В правительстве хотят ограничить провоз жидкостей для вейпов 20 миллилитрами

Сам проект об ограничении перемещения никотинсодержащей продукции был рассмотрен Госдумой в первом чтении в конце февраля 2023 г. Тогда предполагалось, что граждане смогут ввозить в Россию и использовать внутри страны и на территории Евразийского экономического союза до 50 мл немаркированных никотинсодержащих жидкостей. За незаконную перевозку свыше этого объема предлагалось ввести те же штрафы, что и для алкоголя (разрешен провоз до 10 л) и табачных изделий (200 сигарет, 50 сигар или 250 г табака): от 15 000 до 25 000 руб. с конфискацией продукции. Однако ко второму чтению Минсельхоз ужесточил требования, снизив разрешенный объем никотинсодержащих жидкостей до 20 мл. Он также добавил ограничения для безникотиновых смесей (ароматизированная вода для приготовления жидкости для вейпов) – до 250 мл на одного совершеннолетнего. Дата второго чтения пока не определена.