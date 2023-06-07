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В правительстве хотят ограничить провоз жидкостей для вейпов 20 миллилитрами

Участники отрасли против таких поправок, так как стандартный объем флакона больше
Маргарита Соболь Мария Макутина
Freepik

Правительственная комиссия по законотворческой деятельности одобрила подготовленные ко второму чтению поправки в Федеральный закон «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма...», которые подразумевают ограничение на ввоз в РФ немаркированных жидкостей для вейпов объемом 20 мл, следует из официальной справки от 4 июня. «Ведомости» с ее текстом ознакомились. Там сказано, что эти поправки уже согласованы Минпромторгом и Минэкономразвития. В первом министерстве это подтвердили, во втором на запрос не ответили.

Сам проект об ограничении перемещения никотинсодержащей продукции был рассмотрен Госдумой в первом чтении в конце февраля 2023 г. Тогда предполагалось, что граждане смогут ввозить в Россию и использовать внутри страны и на территории Евразийского экономического союза до 50 мл немаркированных никотинсодержащих жидкостей. За незаконную перевозку свыше этого объема предлагалось ввести те же штрафы, что и для алкоголя (разрешен провоз до 10 л) и табачных изделий (200 сигарет, 50 сигар или 250 г табака): от 15 000 до 25 000 руб. с конфискацией продукции. Однако ко второму чтению Минсельхоз ужесточил требования, снизив разрешенный объем никотинсодержащих жидкостей до 20 мл. Он также добавил ограничения для безникотиновых смесей (ароматизированная вода для приготовления жидкости для вейпов) – до 250 мл на одного совершеннолетнего. Дата второго чтения пока не определена.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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