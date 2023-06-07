Бизнес оценил отмену ограничений из-за COVID-19

Бизнес оценил отмену ограничений из-за COVID-19Часть из них в общепите сохраняют добровольно
Роспотребнадзор (РПН) отменил еще ряд ограничений, введенных из-за эпидемии COVID-19 в 2020 г. Постановление главного санитарного врача Анны Поповой опубликовано на портале правовой информации.
В частности, отменено обязательное медицинское наблюдение за гражданами Китая или вернувшимися из этой страны туристами, обязательное обследование на COVID-19 жителей Амурской области, Еврейской автономной области, Хабаровского, Приморского и Забайкальского краев, а также проведение лабораторных исследований на предмет COVID-19 для вернувшихся из Европы граждан, обратившихся в медицинское учреждение с симптомами простуды.
Кроме того, отменен усиленный режим дезинфекции в заведениях общественного питания и магазинах.
Значительную часть ограничений, введенных в связи с COVID-19, РПН снял еще в июле 2022 г. В частности, были отменены масочный режим и запрет на работу общепита в ночное время. 5 мая Всемирная организация здравоохранения объявила об окончании пандемии COVID-19.
«Ведомости» попросили рестораторов и вирусологов оценить эффективность и издержки противоэпидемиологических ограничений, действовавших в России с 2020 г.
Дорогостоящие вложения в связи с эпидемиологическими ограничениями пришлись на начало пандемии, когда надо было закупать бактерицидные лампы, перчатки, маски, сообщил «Ведомостям» омбудсмен в сфере ресторанного рынка Москвы и владелец сети «Мясо & рыба» Сергей Миронов. По его словам, в течение трех лет ситуация менялась – перчатки, маски и дезинфекторы дешевели, затем отменили маски и перчатки. В 2023 г. рестораторы несли расходы только на антисептики и электроэнергию для бактерицидных ламп, подчеркивает он.
Снятые РПН ограничения заметят только самые законопослушные рестораны, считает Миронов. «На тех же, кто не соблюдал требования в последнее время, конечно, этот шаг никак не повлияет», – отметил он.
К середине 2023 г. оставались совсем незначительные ограничения на работу общепита и магазинов, отмечает генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич. Основные меры, которые приносили бизнесу убытки (а это ограничения по заполняемости залов, запреты на проведение массовых мероприятий), были давно сняты, напоминает он. «В 2021 и 2022 гг. мы очень активно вместе с бизнесом работали с властями регионов, чтобы снимались избыточные ограничения», – сказал Исаевич «Ведомостям».
Затраты на соблюдение требований РПН (покупку дезинфицирующих средств, масок, перчаток и т. п.) в 2020 г. составляли до 8% от оборота, рассказал «Ведомостям» ресторатор и отельер Дмитрий Володин. «Самое ужасное – это когда мы были закрыты и были вынуждены работать только навынос. Все дальнейшие ограничения не нанесли такого удара», – отметил он.
При этом Володин положительно оценивает опыт «оперативной модификации кухни» и развития службы доставки во время пандемии. По его словам, с 2020 г. соблюдение повышенных норм дезинфекции стало обыденностью, а сотрудники всех заведений до сих пор могут по желанию носить маски и перчатки.
Несмотря на снятие COVID-ограничений, некоторые из мер, введенных во время пандемии, остались в предприятиях сети на регулярной основе, сообщила «Ведомостям» старший директор по качеству «Вкусно – и точка» Инна Коротенина. Например, сотрудники сети проходят осмотр, в том числе на наличие признаков инфекционных заболеваний. К сотрудникам предприятия сохраняются требования о соблюдении правил личной гигиены, в частности, руки они должны мыть не реже одного раза в час или чаще – по необходимости.
Смысла в ограничительных мерах в связи с коронавирусом уже нет, большую часть из них можно было бы снять еще в 2022 г., считает доцент кафедры инфекционных болезней РУДН Сергей Вознесенский. Действия РПН, по его мнению, были ожидаемы из-за официального окончания пандемии, объявленного ВОЗ в мае, а также снижения уровня заболеваемости и госпитализаций.
«Мы сейчас не видим сколько-нибудь значительных цифр [заболеваемости]. Плюс летний период – не сезон для респираторных вирусных инфекций. Поэтому все эти ограничения абсолютно спокойно могут быть сняты без возможного последующего подъема заболеваемости», – сообщил эксперт «Ведомостям».
При этом он не исключает, что в случае роста уровня заболеваемости гриппом, ОРВИ и COVID-19 в осенью и зимой часть ограничительных мер могут быть возвращены – например, требования по дезинфекции.
Российская экономика потеряла из-за эпидемии COVID-19 3,6 трлн руб. за 2020-2022 гг., говорится в докладе РПН, опубликованном в начале июня. В 2022 г. ущерб составил более 1,6 трлн руб., или почти 1% ВВП страны. Эта сумма включает в себя прямые медицинские расходы и непрямые потери экономики (из-за болезней и смерти работников).
«Учитывая значительное количество умерших от COVID-19 в 2022 г., предварительная оценка только одной составляющей – «потери лет жизни в случае летального исхода» – может быть определена в сумму не менее 500 млн руб. Таким образом, суммарный экономический ущерб Российской Федерации от COVID-19 в 2022 г. составил не менее 1,6 трлн руб.», – отметили в Роспотребнадзоре.