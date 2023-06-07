Бизнес оценил отмену ограничений из-за COVID-19

Дорогостоящие вложения в связи с эпидемиологическими ограничениями пришлись на начало пандемии, когда надо было закупать бактерицидные лампы, перчатки, маски, сообщил «Ведомостям» омбудсмен в сфере ресторанного рынка Москвы и владелец сети «Мясо & рыба» Сергей Миронов. По его словам, в течение трех лет ситуация менялась – перчатки, маски и дезинфекторы дешевели, затем отменили маски и перчатки. В 2023 г. рестораторы несли расходы только на антисептики и электроэнергию для бактерицидных ламп, подчеркивает он.